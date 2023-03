Plocka skräp på din väg – Yles kampanj En miljon soppåsar börjar i april

Vägen till en miljon soppåsar börjar i direktsändning den 13 april kl. 20.00 på Yle TV1 och Yle Arenan. Kampanjens beskyddare är republikens presidents maka, doktor Jenni Haukio.

Under våren samlar hela Finland in en miljon påsar skräp. I den två månader långa städtalkon slår 130 kommuner eller städer, ett antal organisationer och grupper samt kända ansikten vid Yle ihop sina krafter med alla finländare för att samla in en miljon påsar skräp från omgivningen.

”När snön smälter på våren kommer en stor mängd skräp fram i omgivningen. Vårt mål är att tillsammans med våra samarbetspartners inspirera människor att samla in en miljon påsar skräp från omgivningen, minska likgiltigheten för nedskräpning och öppna människornas ögon för mängden skräp”, berättar kampanjens ansvariga producent Pia Louhivuori.

Tillsammans med finländarna är bekanta ansikten från Yle med och samlar in skräp, redaktörerna Mikko ”Peltsi” Peltola, Inka Henelius och Olli Haapakangas samt meteorologerna Anniina Valtonen och Kerttu Kotakorpi.

För Anniina Valtonen är det särskilt viktigt att vara med som ansikte för kampanjen, eftersom Finlands natur är så vacker och unik.

”Jag har trevliga minnen från barndomens geografilektioner, när vi ibland gick iväg för att samla skräp tillsammans. Läran har burit ända till vuxen ålder. Jag skräpar inte ner utan sätter alla små lappar i fickan och slänger dem till slut i papperskorgen. I vardagen sorterar jag och föredrar återvunnet mode. Under kampanjen tänker jag vara en högljudd och ivrig naturstädare i mitt grannskap som förhoppningsvis får andra att bli intresserade av talkon!”, säger Valtonen.

Bild: Johanna Kannasmaa Yle,kampanjer,nedskräpning,miljö

Räknaren håller koll på mängden insamlade soppåsar i realtid

Kommuner, städer, organisationer och grupper som deltar i kampanjen inspirerar sina invånare eller medlemmar att delta i insamlingen av skräp.

Samtidigt kan vem som helst gå och samla in skräp ensam eller till exempel tillsammans med familjen eller ett kompisgäng.

”Vi vill ha roligt och skapa gemenskap genom att samla in skräp, och det är fint att se hur många partners som har varit ivriga att delta. Att samla in skräp är ett lätt men samtidigt konkret sätt att göra gott för miljön i en tid då många av oss känner oss hjälplösa på grund av stora världshändelser”, beskriver Louhivuori.

Ange de insamlade soppåsarna i räknaren på svenska.yle.fi/miljonsoppasar-sidan vid den ort där du har samlat in soppåsarna. Räknaren uppdateras i realtid. Utöver det gemensamma goda kommer det alltså att vara en riktig tävling mellan orterna i Finland!

Vi följer kampanjens framskridande runt om i Finland i Yles innehåll.

En miljon soppåsar börjar i direktsändningen på Yle TV1 och Yle Arenan den 13 april kl. 20 och vi offentliggör resultatet på Yle TV1 och Yle Arenan den 14 juni kl. 20.

Så här deltar du i kampanjen: 1. Ta med skräpplockare, handskar och en tom påse 2. Gå ut – ensam eller tillsammans 3. Samla in skräp från din omgivning 4. När soppåsen är full för du det skräp som du samlat in till kärlet för blandavfall. 5. Ange antalet soppåsar som du samlat in på den ort där du samlat in skräp på adressen svenska.yle.fi/miljonsoppasar 6. Utmana dina vänner!

Se kampanjens samarbetspartners här!