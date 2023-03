Flygförsening och vapenstrul – Heidi Kuuttinen hann inte till distansloppet: ”Surt”

1. Dorothea Wierer ITA 41.19,6

2. Lisa Vittozzi ITA + 25,5

3. Denise Herrmann-Wick GER +1.38,8

4. Julia Simon FRA +1.49,5

5. Emma Lunder CAN +2.11,9

6. Vanessa Voigt GER +2.19,2

7. Ingrid L. Tandrevold NOR +2.23,0

8. Chloe Chevalier FRA +2.24,6

9. Karoline Knotten NOR +2.36,5

10. Polona Klemencic SLO +2.53,5

53. Suvi Minkkinen FIN +5.58,7

56. Erika Jänkä FIN +6.02,2

79. Nastassia Kinnunen FIN +10.26

Heidi Kuuttinen FIN DNS