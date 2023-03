Vi äter på tok för mycket salt – WHO: Massiva åtgärder måste vidtas för att minska saltintaget

Världens länder måste vidta massiva åtgärder för att lyckas med målet att minska saltkonsumtionen med 30 procent fram till år 2025. Det säger Världshälsoorganisationen WHO i en ny rapport.

Trots att 194 länder förband sig till det målet år 2013 så har bara nio länder vidtagit omfattande åtgärder enligt WHO: Brasilien, Chile, Spanien, Tjeckien, Litauen, Mexiko, Saudiarabien, Malaysia och Uruguay.

– Det har gått långsamt framåt och bara några länder har lyckats minska saltintaget bland sina invånare, men ingen har nått målet, säger Francesco Branca, chef för WHO:s avdelning för näring och hälsa till CNN.

Vi äter mer än dubbel så mycket salt än vad WHO rekommenderar

Salt är ett viktigt näringsämne, men om man äter för mycket salt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och förtidig död.

Varje år orsakar för högt saltintag nästan två miljoner dödsfall runtom i världen. Enligt WHO är det globala saltintaget i medeltal nu 10,8 gram per person per dag.

Det är mer än dubbelt än WHO:s rekommendation på mindre än fem gram salt per vuxen per dag.

Bildtext Det exklusiva havssaltet Fleur de Sel från Camargue i Frankrike väntar på att skeppas till konsumenter runt om i världen Bild: ullstein bild/ All Over Press salt (kryddor)

– Man kan själv bestämma sig för att minska saltintaget genom att tillsätta mindre salt i maten och köpa mat som innehåller mindre salt. Men myndigheterna måste göra de här valen enklare, säger Francesco Branca till CNN.

Åtgärder som länderna enligt WHO kan vidta är att minska mängden salt i processad mat, begränsa mat som innehåller mycket salt vid offentliga institutioner och göra etiketter med näringsinnehållet synligare på matprodukter så konsumenterna lättare kan välja mat med mindre salt.

Man borde också ha kampanjer för att minska saltintaget i massmedierna.

Bildtext En riktig saltbomb: grillat bröd med ost, skinka, chips och ketchup Bild: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER/Shutterstock/All Over Press bröd,Chips

Enligt WHO kunde de här åtgärderna rädda uppskattningsvis sju miljoner liv globalt fram till år 2030 och minska saltintaget med över 20 procent.

Kring 80 procent av saltet vi får i oss är gömt

Enligt Hjärtförbundet i Finland är kring 80 procent av det salt vi dagligen får i oss gömt i olika livsmedel.

Till de livsmedel som innehåller mest salt hör bröd och andra spannmålsprodukter, köttprodukter som korv och olika pålägg, ostar, kryddblandningar och chips och andra snacks.

Bildtext Chips hör till de livsmedel som innehåller mest salt Bild: Sari Veikkolainen / Yle Yle Oppiminen,potatischips

De lins- och rågchips som marknadsförs som ett hälsosammare alternativ än traditionella chips innehåller till och med mera salt än vanliga chips enligt Hjärtförbundet.

Bildtext Också ost innehåller mycket salt Bild: Jaana Polamo / Yle ost,K-Citymarket,försäljare,strejker,livsmedel

Också till exempel grynost, tonfisk och vichy innehåller mycket salt.

Så gott som alla finländare äter för mycket salt

Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, äter så gott som alla finländare, 96 procent, för mycket salt.

Finländska män äter i medeltal nästan tio gram salt per dag och kvinnorna i medeltal sju gram.

Enligt Hjärtförbundet behöver kroppen bara 1,5 gram salt per dag.

Bildtext Det är svårt att veta hur mycket salt man äter eftersom man får i sig salt från så många olika källor Bild: Photology1971 / Alamy/All Over Press engångsservis,engångsförpackningar,Disposable cutlery

Eftersom vi får i oss salt från så många olika källor är det svårt att uppfatta hur mycket salt vi egentligen äter.

Källor: WHO, CNN, THL, Hjärtförbundet