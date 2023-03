VPS tar in ryskt nyförvärv: ”Vi dömer ingen på basis av ens nationalitet”

När fotbollslaget VPS efter förra säsongen utsåg sin bästa spelare var det Ipswichlånet Tete Yengi som fick utmärkelsen.

Den reslige australiensaren lånades in från Ipswichs organisation. 22-åringen visade snabbt att han håller yttersta ligaklass, men någon återkomst till finsk fotboll blir det inte för Yengi.

Ipswich, som håller till på tredjenivån League One i det engelska seriesystemet, lånar forwarden till en serienivån under, League Two. Northampton Town meddelar att strikern spelar för ”The Cobblers” i vår.

Lånet sträcker sig till den sista maj, vilket också är datumet då hans kontrakt med Ipswich går ut. När Yle Sporten träffade Yengi i somras lät han tveksam till sina chanser att slå sig in i Ipswich.

– De har värvat mycket under den här sommaren, sa Yengi då.

Yengi stod för sju mål och elva assist på 27 matcher för VPS.