Buropen förvandlades till segerjubel – Barkov och Luostarinen i centrala roller då Florida gjorde stark upphämtning: ”Vi fortsatte jobba och det betalade sig”

Den engelska TV-experten och fotbollslegendaren Gary Lineker har stängts av det brittiska public service-bolaget BBC.

TV-kanalen menar att Lineker brutit mot dess riktlinjer efter att ha på twitter kritiserat den brittiska regeringens hållning i asylmottagande.

– När det gäller att leda vår fotbolls- och sportbevakning är Gary Lineker i en klass för sig. Vi har aldrig sagt att Gary inte får ha åsikter om frågor som är viktiga för honom, men vi har sagt att han borde hålla sig från att ta ställning i partipolitiska frågor eller politiska kontroverser, meddelar kanalen i ett uttalande.

Avstängningen kommer att vara i kraft tills en överenskommelse nåtts om hans aktivitet på sociala medier. Lineker har hållit i trådarna under BBC:s ”Match of the day” sedan år 1999.