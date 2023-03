Engelsk fotbollslegendar kritiserade regeringen och fick utvisning av BBC – programledare sympatistrejkar och oppositionspolitiker rasar

Tidigare engelska landslagsspelaren och nuvarande BBC-programledaren Gary Lineker stängdes av efter att han kritiserade den brittiska regeringens invandringspolitik. Nu är alla BBC:s sportprogram inställda.

I början av mars meddelade Storbritanniens regering att man tar i med hårdhandskarna för att stoppa flyktingar från att ta sig till önationen med små båtar. Regeringen kommer i framtiden att skicka iväg varenda migrant som tar sig till landet den här vägen.

Den engelska fotbollslegendaren Gary Lineker, som bland annat är en av programledarna för ett av landets mest populära fotbollsprogram Match of the Day, ogillade den idén.

På tisdagen svarade han på inrikesminister Suella Bravermans video om ämnet på Twitter: ”Herregud, det här är mer än förskräckligt”.

I en annan, nu borttagen, tweet jämförde Lineker regeringens och Bravermans språk med retoriken i 1930-talets Tyskland.

”Det finns inget enormt inflöde [av migranter]. Det här är bara en obeskrivligt ond åtgärd riktad mot de mest sårbara människorna med ett språk inte olikt det som användes av Tyskland på 30-talet”.

Braverman, vars make är jude, blev besviken och sade att Lineker förminskar Förintelsen.

Bildtext Gary Linker har raderat den här tweeten som inrikesminister Braverman blev ledsen på. Bild: Skärmdump från Twitter Gary Lineker

Linekers arbetsgivare, det brittiska public service-bolaget BBC, stängde på fredag av honom tills vidare. Enligt bolaget hade Lineker brutit mot reglerna för sociala medier, och han skulle återvända först då man hade kommit överens om vad han får och inte får skriva på nätet.

Då började dominobrickorna falla.

Programledare och fotbollsspelare bojkottar BBC

Redan tidigt på fredag kväll meddelade Linekers kollega och Match of the Days expert Ian Wright, tidigare storfavorit i Premier League-klubben Arsenal, att han inte kommer delta i programmet så länge Lineker befinner sig i den politiska frysboxen.

”Alla vet vad Match of the Day betyder för mig, men jag har meddelat BBC att jag inte gör programmet imorgon. Solidaritet”, skrev Wright på Twitter.

Bildtext Arsenalikonen Ian Wright var först med att hoppa av Match of the Day-tåget efter att Gary Lineker stängdes av. Bild: TOM SANDBERG/PPAUK/Shutterstock/All Over Press Ian Wright

Wright säger också att han säger upp sig om Lineker får sparken.

Senare på fredag kväll meddelade också flera av de andra återkommande panelisterna, däribland Premier League-legendaren Alan Shearer och ex-Manchester Citystjärnan Micah Richards, att de inte deltar i programmet.

Under lördagen spred sig ”sympatistrejken” till andra program på BBC, vars veckoslut till stor del består av fotbollsprogram.

Sexfaldiga ligamästaren med Arsenal, Alex Scott, som leder programmen Football Focus och Final Score, meddelade att hon inte kommer jobba det här veckoslutet. Hennes vikarier Kelly Somers och Jason Mohammed lämnade också återbud.

Bildtext Alex Scott vill inte jobba på BBC så länge hennes kollega är avstängd. Scott är en av de främsta engelska landslagsspelarna genom tiderna. Bild: IMAGO/Crystal Pix/ All Over Press Alex Scott,Alex Scott

Final Score och Football Focus har under lördagen därför ersatts med var sitt livsstilsprogram. Match of the Day ersätts inte, men genomförs utan studiodel.

På lördagen ställdes också idrottsdebattprogrammet Fighting Talk in, och sportdominerade radiokanalen Radio 5 Live tvingades sända bandat material i flera timmar.

16 s Gary Lineker: "Ångrar inte tweeten" - Spela upp på Arenan

Tidningen Independents kolumnist Tom Peck lyfter fram Karren Brady som exempel. Brady är å ena sidan en domare i BBC:s The Apprentice, å andra sidan parlamentsledamot för det styrande konservativa partiet.

Kritik har riktats också mot BBC:s styrelseordförande Richard Sharp, som misstänks ha täta ekonomiska band till det konservativa partiet och före detta premiärminister Boris Johnson.

På den politiska arenan har oppositionspartiet Labour gått hårt åt Linekers avstängning. Partiledaren Keir Starmer anklagar BBC för att lyda order från de konservativa.

– Det är inte opartiskt för BBC att böja sig för påtryckningar från konservativa parlamentsledamöter, det är motsatsen till opartiskt, säger Starmer.

Det verkar som att det alltid är inför högerextremt tryck BBC böjer sig ― Nicola Sturgeon

Skottlands avgående förstaminister Nicola Sturgeon är hård i sin kritik mot BBC.

– Som en stark vän av public service vill jag kunna försvara BBC, men att plocka bort Gary Lineker från etern är oförsvarbart, säger Sturgeon.

– Det underminerar den av politiska påtryckningar utmanade yttrandefriheten. Och det verkar som att det alltid är inför högerextremt tryck BBC böjer sig.

Före detta konservativa ministern David Gauke säger i stället att publiken måste få se på fotbollsprogram utan att behöva bry sig om politik. Kritiker påpekar gärna som svar att Lineker inte uttalat sig på tv utan på Twitter.

Före detta BBC-direktören Roger Bolton försvarar mediehuset. Enligt honom borde Lineker ha förstått att hans uttalande kan påverka BBC:s rykte.

– Det är en fullständig röra, men i slutändan har BBC rätt. Opartiskhet är väldigt viktigt och om en programledare uttalar sig om en polariserande fråga så är det viktigt, säger Bolton.

Också Attenborough för ”woke” för BBC?

Utanför krisen kring Gary Lineker spökar också ett annat BBC-beslut som togs på fredagen. Ett avsnitt av naturtelevisionens gudfader David Attenboroughs nyaste serie Wild Isles, som har premiär på söndag, stoppas innan publicering.

Fem avsnitt av serien kommer att sändas, men det sjätte förblir opublicerat. Det här på grund av att BBC är oroliga för att konservativa tittare och politiker ska bli upprörda. Det rapporterar the Guardian.

Bildtext David Attenborough blev världskänd med tv-serien Planet Earth för över femton år sedan. Efter det har han bland annat gjort serien Blue Planet som fokuserade på havets liv. Bild: Netflix / David Attenborough: A Life On Our Planet Netflix,David Attenborough,korallrev,havssköldpaddor

I avsnittet skulle bland annat orsaker till förlorade naturtyper och ekosystem i Storbritannien utredas. Ett annat tema skulle vara rewilding, ett koncept för att återställa naturen till ett ”vilt” tillstånd, något som konservativa krafter i Storbritannien anser vara kontroversiellt enligt tidningen.

Pressen ökar i och med det beslutet på BBC, som allt mer kritiseras för att gå i den politiska högerns ledband.

BBC ber om ursäkt – för tom tablå

På lördagseftermiddagen hade ingen lösning på Lineker-krisen ännu uppnåtts.

BBC uttalade sig efter en lång tystnad vid 15-snåret med en ursäkt för det begränsade sportutbudet.

”Vi jobbar hårt på att lösa situationen och hoppas kunna göra det snart”, skrev bolaget i ett uttalande.