Oscarsgalan 2023 – snällaste galan på länge

Kvällens stora vinnare blev Everything everywhere all at once som fick sju Oscars medan All quiet on the western front fick fyra statyetter.

Den 95. Oscarsgalan gick som arrangörerna önskade - inga örfilar, bortslarvade kuvert eller ovälkomna överraskningar.

Det blev en gala där alla var snälla och glada, med början från Jimmy Kimmel som höll en glad och lättsam ton genom hela kvällen.

Everything everywhere all at once blev som väntat den stora vinnaren och tog hem sju statyetter, bland annat för bästa film och bästa regi.

Regissörerna Daniel Kwan och Daniel Scheinert som kallar sig Daniels är för övrigt den fjärde duon som vunnit en Oscar för bästa regi.

Daniels som alltså fick pris för bästa film, regi och originalmanus hade chansen att tacka många under kvällen, bland annat sina lärare under skoltiden men också sina mammor.

Michelle Yeoh blev den första asiatiska kvinnan att vinna en Oscar för bästa huvudroll.

Michelle Yeoh som fick pris för bästa kvinnliga huvudroll dedikerade sitt pris till sin mamma och uppmanade också alla kvinnor att aldrig tro om någon säger att ni är ”förbi er glansperiod”.

Kvällens mest berörande tacktal höll en gråtande Ke Huy Quan som fick en Oscars för bästa manliga biroll i Everything, everywhere all at once.

Ke Huy Quan kom som flykting till USA och då han stod på scenen med en Oscar i handen sade han - "det här är den amerikanska drömmen".

Quan kom som flykting till USA och har haft en lång men inte alltid lätt karriär. Han slog igenom som barnskådespelare men fick sedan under många år inga roller överhuvudtaget. Men nu kunde han stå på scenen med en Oscar i handen och uppmana alla att fortsätta tro på sina drömmar.

Lika rörd var också Brendan Fraser som belönades för huvudrollen i The Whale. Precis som Quan har Fraser haft en lång karriär som gått lite upp och ner. Nu tackade han dem som kastat en kreativ livlina åt honom.

Rörd var också Jamie Lee Curtis då hon fick sin Oscar för bästa kvinnliga biroll i Everything everywhere all at once. ”Jag är 100 personer” sade Curtis och betonade hur film görs tillsammans med andra.

”Vi vann just en Oscar!” avslutade Curtis sitt tacktal och riktade även ett tack till föräldrarna Janet Leigh och Tony Curtis.

Bästa film: Everything everywhere all at once - Daniel Kwan, Daniel Scheinert och Jonathan Wang

Bästa regi: Daniel Kwan och Daniel Scheinert - Everything everywhere all at once

Bästa originalmanus: Daniel Kwan och Daniel Scheinert - Everything everywhere all at once

Bästa manus baserad på förlaga: Sarah Polley - Women Talking

Bästa kvinnliga huvudroll: Michelle Yeoh - Everything, Everywhere all at once

Bästa kvinnliga biroll: Jamie Lee Curtis - Everything, everywhere, all at once

Bästa manliga huvudroll: Brendan Fraser - The Whale

Bästa manliga biroll: Ke Huy Quan - Everything, everywhere all at once

Bästa internationella film: All Quiet on the Western Front (Tyskland)

Bästa dokumentär: Navalny - Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller och Shane Boris

Bästa animation: Pinocchio - Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar och Alex Bulkley

Bästa foto: James Friend - All Quiet on the Western Front

Bästa klipp: Paul Rogers - Everything everywhere all at once

Bästa scenografi: Christian M. Goldbeck och Ernestine Hipper - All Quiet on the Western Front

Bästa kostym: Ruth Carter - Black Panther: Wakanda Forever

Bästa make up och hår: Adrien Morot, Judy Chin och Annemarie Bradley - The Whale

Bästa filmmusik: Volker Bertelmann - All Quiet on the Western Front

Bästa låt: Naatu, Naatu - musiken av M.M. Keeravaani, text av Chandrabose - RRR

Bästa ljud: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon och Mark Taylor - Top Gun: Maverick

Bästa visuella effekter: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon och Daniel Barrett - Avatar: The Way of Water

Bästa korta dokumentär: Kartiki Gonsalves och Guneet Monga - The Elephant Whisperers

Bästa kortfilm: An Irish Goodbye - Tom Berkeley och Ross White

Bästa animerade kortfilm: Charlie Mackesy och Matthew Freud - The Boy, The Mole, The Fox and the Horse