Morgonkollen: Fem nyheter du behöver ha koll på i dag

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Veikkaus vill skrota sitt spelmonopol

Spelbolaget Veikkaus, som har monopol, anser att en licensmodell skulle fungera bättre eftersom bolaget tappar mark. Situationen vid Veikkaus beskrivs som ohållbar.

– Juridiskt har vi ett spelmonopol men i praktiken har vi det inte. Någonting måste göras. Det är ett rent politiskt beslut och det ligger på nästa regerings bord, säger Veikkaus vice vd Velipekka Nummikoski.

Av riksdagspartierna ställer sig Samlingspartiet och Rörelse Nu på Veikkaus sida. De anser att spelmonopolet borde slopas. Kristdemokraterna säger nej, medan de övriga svarar blant i Yles kartläggning.

Tre av fyra finlandssvenskar röstar på SFP

Svenska folkpartiet fortsätter sin dominans bland finlandssvenskarna. Tre av fyra drygt 1 000 tillfrågade finlandssvenskar uppger att de tänker rösta på SFP i riksdagsvalet, enligt en opinionsmätning av tankesmedjan Agenda.

Som tvåa, ordentligt efter SFP, kommer Socialdemokraterna och som trea Samlingspartiet.

– Språket fortsätter vara en viktig faktor i valbåset. Över 90 procent säger sig rösta på kandidater som arbetar för det svenska språket, säger Kjell Herberts som är språksociolog vid Agenda, en SFP-närstående tankesmedja.

Allt färre har råd med veterinär

Veterinärsbesöken har blivit dryare och allt fler uppger att de låter bli att ta sitt husdjur till veterinären på grund av det här. Djurskyddsföreningar har på sistone tagit emot fler djur som ägaren tvingats överge på grund av att en dyr operation väntar.

En operation hos veterinären kan landa på flera tusen euro. Ibland väljer ägaren att låta djuret somna in, om det inte finns pengar att rädda det.

– I och med att en multinationell kedja har så gott som monopol är det de som bestämmer priserna. Det har också lett till att antalet kommunala veterinärer har minskat, säger Britt-Marie Juup, verksamhetsledare vid Åbo djurskyddsförening.

Oscarssuccé för Everything Everywhere All at Once

Oscarsgalan i natt beskrivs som den snällaste galan på länge. Galans stora vinnare blev science fiction-filmen Everything Everywhere All at Once som fick sju Oscars, bland annat för bästa film, regi och bästa kvinnliga huvudroll och biroll.

Den tyska krigsfilmen På västfronten intet nytt (All Quiet on the Western Front) fick för sin del fyra statyetter, bland annat bästa internationella film.

Här hittar du alla Oscarsvinnare.

Fördubblad vapenimport till Europa

Vapenimporten till Europa nästan fördubblades i fjol, visar en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sipri. Orsaken till det här är främst de omfattande vapenleveranserna till Ukraina.

Vapenimporterna till de europeiska länderna förväntas fortsätta öka. Många länder behöver fylla på sina vapenlager i takt med att de skickar vapen till Ukraina.

Ukraina var i fjol världens tredje största vapenimportör. Läs mer om rapporten och Ukrainakriget här.

Det är klart och uppehåll i största delen av landet. På eftermiddagen ökad molnighet i landets södra och mellersta delar och i kväll snö. Det är mellan 0 och -8 grader. Svag eller måttlig vind på dagen, i kväll kan vinden bli frisk.

I Lappland också klart och uppehåll, men mer molnigt i eftermiddag. Det är mellan -5 och -10 grader. Mest svag vind.