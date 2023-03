BBC backar efter medieskandal och avbrutna sändningar – Gary Lineker tillbaka på hemmaplan

Öppna

Tidigare engelska landslagsspelaren och nuvarande BBC-programledaren Gary Lineker stängdes av efter att han kritiserade den brittiska regeringens invandringspolitik på Twitter.

Flera av hans kolleger på bolaget vägrade producera innehåll under veckoslutet, för att visa solidaritet med Lineker. Under lördagen och söndagen fanns det stora luckor i BBC:s sportinnehåll. Under söndagskvällen blev det klart att bolaget förde diskussioner med Lineker för lösa tvisten.