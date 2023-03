Ishockeyligans slutspel kör i gång – så här kommenterade grundseriens optimistiska toppsextett de kommande kvartsfinalerna

I kväll inleds den första omgången av ishockeyligans slutspel med play in-matchserierna mellan Kärpät och KooKoo samt mellan Ässät och TPS. Toppsextetten efter grundserien berättade samtidigt sin syn på de kommande kvartsfinalerna under en pressträff.

Tammerforsklubbarna Tappara och Ilves tog de två första platserna i grundserien, och hör till slutspelets största favoriter. Just nu är det endast klart att två kvartsfinalserier blir Lukko–HIFK och Pelicans–KalPa. Tappara och Ilves får veta vem de möter i kvartsfinalerna senast på torsdag.

HIFK:s spurt gav resultat

Helsingfors IFK som gick in i ligasäsongen som en av de största favoriterna, lyckades fint med att toppa formen till slutspelet. HIFK som hade det kämpigt under hela höstsäsongen låg fortfarande under kvartsfinalstrecket inför den sista omgången av grundserien. Men till slut slutade laget sexa och tvingade Kärpät att spela play-inn.

– Ungefär de senaste 30 matcherna i grundserien gick bra för oss resultatmässigt. Vi förbättrade oss som helhet tack vare att vi ha tålamod, kommenterade huvudtränaren Ville Peltonen om HIFK:s starka matchsvit som började redan i den traditionella Spengler Cup i slutet av december.

– Sjätteplatsen i grundserien är viktig för att bygga lagets självförtroende. Vårt försvar har varit bra hela säsongen, påminde Peltonen.

Bildtext Ville Peltonen lyckades vända på HIFK-skutan. Bild: Lehtikuva Ville Peltonen

HIFK:s kapten Teemu Tallberg tänker inte underskatta lagets kommande kvartsfinalmotståndare.

– Lukko spelade en riktigt bra grundserie. Våra inbördes matcher var jämna, sa Tallberg.

Lukko söker nytt lyft

Lukkos formkurva har varit den motsatta jämfört med HIFK. Men även om Lukko som länge ledde ligan förlorade sju av sina senaste nio grundseriematcher, är grundserietrean en tuff motståndare för HIFK i kvartsfinalen.

– Slutet på grundserien var lite svag för oss, med corona och skador, erkände Lukkos chefstränare Marko Virtanen.

– Raumo är en stad som lever på ishockey. Man märker det alltid på våren, när Lukkos färger dyker upp i fönstren i varje butik, beskrev Lukkos kapten Anrei Hakulinen.

Under höstsäsongen tog Lukko segrar av HIFK på både hemma- och bortais, men just nu är HIFK ett helt annat lag än laget som famlade under höstsäsongen.

– HIFK tänder alltid, motståndet är precis på topp. HIFK har ändå kunnat förstärka sitt lag under säsongen, kommenterade Virtanen med hänvisning till forwarden Kristian Vesalainen och den svenske backen Victor Berglund som värvades av IFK under hösten.

Tammerforslagen är slutspelets stora favoriter

Kvartsfinalmotståndarna till CHL-mästaren Tappara och Ilves är fortfarande okända och klarnar inte förrän play in-serierna är avklarade. Tammerforsarna hinner därmed slipa på sina kombinationer ännu i några dagar i väntan på att kvartsfinalmotståndet klarnar.

– Från och med tisdag tränar vi i tre dagar, planerade Jussi Tapola, huvudtränaren för grundserievinnaren Tappara.

– Vi spelade åt oss ett bra utgångsläge. Vi fick bra erfarenheter från grundserien, sa Antti Pennanen, som ersatte Jouko Myrrä som huvudtränare för Ilves mitt under höstsäsongen.

Pelicans tog hemmafavör

Inför säsongsstarten var det få som trodde på att Pelicans skulle nå en fjärde och KalPa en femte plats i grundserien. Framför allt Pelicans fjärde plats känns värdefull för Lahtis-laget. Nu ska grundseriens två överraskare göra upp om en semifinalplats i deras inbördes möte.

– Betydelsen av fjärdeplatsen är att vi får börja slutspelet på hemmaplan inför våra egna fans, kommenterade Pelicans chefstränare Tommi Niemelä.

– Enligt oss är KalPa ett starkt skridskolag. Det har en stark spelintensitet, tillade Niemelä.

Pelicans chefstränare Tommi Niemelä är känd för sitt goda humör, men enligt lagkaptenen Miika Roine kan han också vara väldigt tuff och krävande då situationen kräver det.

– Han kan den andra sidan av saken också. När vår match mot SaiPa gick dåligt gav han en ganska direkt feedback. Men han har visat vad han kan också på andra sätt än genom att skrika, sa Pelicans kapten Miika Roine.

Vilan kommer lämpligt för KalPa

KalPa:s chefstränare Tommi Miettinen medger att Kuopiolaget kommer att få en välkommen vila under den inledande slutspelsomgången.

– Laget har varit sjukt, så det hade varit svårt att starta slutspelet från play in-omgången, sa Miettinen.

Miettinen går redan in på sin fjärde säsong som huvudtränare i KalPa, och hans spelfilosofi börjar vara bekant för spelarna.

– Det var ingen slump att vi lyckades i grundserien. Vi har en bra kontinuitet i laget, och vi har kunnat utveckla spelet under säsongen, sade Miettinen.

– Vi spelade en ganska jämn grundserie. Det fanns en lite sämre period, men vi återhämtade oss sakta från den, sade KalPa-kaptenen Tuomas Kiiskinen.

Kvartsfinalparen i slutspelet:

Tappara – grundseriens sämre fortsättare från play in-serien

Ilves – grundseriens bättre fortsättare från play in-serien.

Lukko – HIFK

Pelicans – KalPa

Play in -matcherna Kärpät-KooKoo och Ässät TPS spelas måndag 13 mars, tisdag 14 mars och vid behov torsdag 16 mars. Kvartsfinalerna inleds fredag den 17 mars.

Semifinalseriernas första matchdag är fredag 31 mars.