FN erkänner misslyckande efter jordbävningskatastrofen – Syrien är ett försummelsens epicentrum

Hur började det hela? Kriget bröt ut under arabiska våren 2011 då regeringsstyrkorna med Bashar al-Assad i spetsen tog till dödligt våld mot fredliga demonstranter. Konflikten eskalerade och allt fler länder anslöt sig till någon av de stridande sidorna.

Hur många har dött? Nästan en halv miljon människor har dödats sedan 2011.

Hur många har flytt? Konflikten har tvingat nästan hälften av Syriens befolkning på flykt. En del befinner sig på olika ställen i landet, andra utomlands.

Vem deltar? Väldigt förenklat: Ryssland, Iran, libanesiska Hizbollah och andra shiamuslimska miliser har stridit på ena sidan – på andra sidan står olika oppositionella rebeller som stöds av bland annat Turkiet, Gulfstaterna, Jordanien och USA. Samtliga har också krigat mot Islamiska staten.

... Men var kommer IS in? Både den amerikanskstödda koalitionen och regeringen med stöd av Ryssland har krigat mot Islamiska staten i Syrien. IS utropade sitt kalifat år 2014, det har sedermera fallit och IS är i huvudsak besegrat trots att de fortsatt är aktiva på sina håll.

... Och hur är det med kurderna? Kurder i nordöstra Syrien har i praktiken uppnått självstyre i delar av regionen, där olika syriska och kurdiska miliser har bildat alliansen Syriska demokratiska styrkorna. De säger sig stödja varken regeringen eller oppositionen och räknas vara del av YPG. De har fått omfattande stöd av USA i kampen mot IS.

Turkiet ser den kurdiska milisen YPG i Syrien som del av Kurdistans arbetarparti PKK som stridit mot Turkiet i årtionden. Turkiet har därför upprepade gånger utfört lufträder mot YPG i Syrien.