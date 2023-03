Busstrafiken återvänder till det normala i Sibbo efter en hal morgon

Åbo regiontrafik Föli har vunnit den europeiska BEST-undersökningen för tredje året i rad.

BEST (Benchmarking in European Service of Public Transport) är ett europeiskt samarbetsnätverk som årligen genomför en enkätundersökning för att kartlägga hur nöjda invånarna i medlemsstäderna är med kollektivtrafiken.

Av dem som svarade på enkäten var 82 procent nöjda med Föli, medan medelvärdet i alla städer var 65 procent. De allra nöjdaste är de som reser ofta. Av dem som reser några gånger i veckan var hela 90 procent nöjda med Föli.

Åboborna är särskilt nöjda med Fölis tidtabellers tillförlitlighet, resesäkerheten och resekomforten.