Flera vurpor i tajta stadssprinten – se när Chappaz och Seller nästan rammar kameraman

Damer:

1. Kristine Stavås Skistad NOR 2.49,39

2. Jonnas Sundling SWE +1,22

3. Tiril Udnes Weng NOR +1,83

4. Laura Gimmler GER +2,16

5. Hedda Østberg Amundsen NOR +4,56

6. Julia Kern USA +9,68

--------------

13. Kerttu Niskanen FIN

18. Anne Kyllönen FIN

23. Katri Lylynperä FIN

24. Eevi-Inkeri Tossavainen FIN

Herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 2.31,68

2. Erik Valnes NOR +1,79

3. Richard Jouve FRA +2,13

4. Ansgard Evensen NOR +2,20

5. Lars Agnar Hjelmeset NOR +2,66

6. Even Northug NOR +4,81

------------------

18. Niilo Moilanen FIN

24. Lauri Vuorinen FIN