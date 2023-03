Kommentaren: Ron DeSantis driver ett aggressivt kulturkrig i Florida - kan det föra honom till Vita huset?

Republikanernas stigande stjärna Ron DeSantis driver ett kulturkrig på bred front. Vem är Floridaguvernören och hur långt kan hans anti-woke agenda föra honom på den nationella scenen?

Kampen om vem som ska bli republikanernas presidentkandidat hårdnar. Floridaguvernören Ron DeSantis har ännu inte meddelat ifall han ställer upp, men det mesta pekar på att republikanernas primärval som kör igång om ett år blir en fight mellan Donald Trump och Ron DeSantis.

Enligt CNN:s senaste opinionsmätning stöder 40 procent av de tillfrågade republikanerna den tidigare presidenten Donald Trump medan 36 procent skulle ge Ron DeSantis sin röst. Enligt flera mätningar ökar DeSantis stöd i synnerhet bland utbildade republikaner medan Trump är populärare bland dem som inte har en högskoleexamen.

DeSantis har ändå sakta men säkert knappat in på Trumps försprång, skillnaden i väljarstödet ligger i den senaste mätningen inom felmarginalen.

Bildtext Ron Desantis gav ut en bok i mars. Boksläppet ses som ytterligare ett tecken på han planerar ställa upp i primärvalet. Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press Ron DeSantis

Vem är Ron DeSantis?

Ron DeSantis påminner till sina värderingar om Trump, och han har ibland kallats för ”Trump men med hjärna”. Däremot skiljer sig deras bakgrund på flera plan.

DeSantis växte upp utanför Tampa i Florida, hans mor var sjuksköterska, hans far tv-installatör. Hans framgångar på baseballplanen förde honom till det prestigefyllda universitetet Yale där han blev kapten för baseballaget. DeSantis slutförde sin juristexamen i ett annat toppuniversitet, Harvard Law School.

Efter att ha tjänstgjort som officer i Irak och på den amerikanska militärbasen Guantánamo började han jobba som jurist för den amerikanska militären.

Som 32-åring blev DeSantis invald i Representanthuset. Som kongressledamot höll han låg profil och hade inget större inflytande inom republikanerna.

Däremot profilerade han sig som en tydlig högerpolitiker och tillhörde partiets Tea Party-falang i kongressen. DeSantis var en av medgrundarna till den ultrakonservativa kongressgruppen Freedom caucus, idag en hemvist för den extrema Trumphögern som satte käppar i hjulet i det kaosartade talmansvalet i januari.

2018 ställde DeSantis upp i guvernörsvalet i Florida. DeSantis backades upp av den dåvarande presidenten Donald Trump. Med hjälp av Trumps stöd och en kampanjvideo som fick stort genomslag vann han guvernörsvalet med minsta möjliga marginal.

Bildtext Floridaguvernören Ron DeSantis och hans fru Casey DeSantis. Bild: Dave Decker/Shutterstock/All Over Press Ron DeSantis

När blev Ron Desantis rubrikernas man?

Sitt nationella genombrott fick Floridaguvernören tack vare pandemin. Under covidpandemin var delstaten Florida lite som Sverige i Europa.

Guvernören DeSantis gick mot strömmen. I ett tidigt skede öppnade han upp sin delstat så att Floridaborna kunde leva ett rätt så normalt liv trots pågående pandemi.

DeSantis blev frontfiguren i kampen mot de nationella covidreglerna, och något av en hjälte bland anti-lockdown-rörelsen.

Att över 86 000 personer i det pensionärstäta Florida har dött i covid verkade inte bekomma hans konservativa anhängare. DeSantis popularitetssiffror i Florida började stiga.

Den allt populärare DeSantis började kulturkriga

Under pandemin hittade DeSantis sin nisch. Han började porträtteras som en orädd fighter som försvarar konservativa högervärderingar. Floridaguvernören kom att driva en allt aggressivare anti-woke agenda. Woke beskrivs av den amerikanska högern som något som uppfattas som överdrivet politiskt korrekt.

Hans kamp började nu i allt högre grad handla om värderingar, identitet och moral. DeSantis lanserade den så kallade ”Don´t say gay-lagen” (Parental right and education bill) om hur sexualitet ska undervisas i skolorna i Florida.

Bildtext Liberala Floridabor demonstrerar mot guvernör Ron DeSantis politik. Bild: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA sexuella minoriteter,könsidentitet,Florida,könsminoriteter,demonstrationer

Det var en lag som en av de största arbetsgivarna i Florida, Disneykonsernen, kritiserade skarpt. Att Disney ställde sig på tvären var som att slänga bensin på elden.

DeSantis tog sin an Disney, ett bolag som har väldigt stark ställning i Florida och som en republikansk guvernör normalt inte bråkar med. Men enligt DeSantis ska Disney med sitt säte i liberala Kalifornien inte tillåtas indoktrinera barnen i Florida.

Fighten med Disney gjorde honom till en nationell kulturkrigare. Ron DeSantis började ses som en politiker som vågar ta sig an vem som helst.

DeSantis fick blodad tand och presenterade nästa lag: ”The Individual Freedom Act”, eller ”Stop The Woke”-lagen. Det är en lag som ska stoppa allt som kan uppfattas som för politiskt korrekt i skolorna och på arbetsplatserna i Florida.

Vad går DeSantis kulturkrig egentligen ut på?

Det pågår en allt hårdare kamp mellan konservativa och liberala värderingar i USA. Skillnaderna mellan delstaterna är stora.

I mina barns amerikanska skola (som motsvarar årskurserna 6-8 i Finland) i den liberala delstaten Maryland, handlade sommarboken som alla barn skulle läsa om en transperson.

Skolorna i DeSantis Florida har däremot varit tvungna att gömma undan böcker om sexualitet och identitet. En ny lag om att allt skolmaterial ska kontrolleras av en utbildad medieperson är under arbete.

DeSantis politik går ut på att hävda att vänstern har indoktrinerat skolorna. Barnen ska skyddas samtidigt som föräldrarna ska ha ett inflytande över sina barns utbildning. Det har blivit en stark rörelse.

Bildtext DeSantis kamp mot ”politisk korrekthet” har gett honom stort inflytande. Bild: Daniel A. Varela / AOP Ron DeSantis

Mera om hur kulturkriget har gett Ron DeSantis inflytande inom republikanerna och hur han vill göra Florida till ett skyltfönster i kulturkrigets USA kan du höra här nedan:

Ron DeSantis Florida i fronten för ett farligt kulturkrig – hotar hela USA 15:37

DeSantis börjar ta avstånd från Trump

Den nya aggressiva politiken gav utdelning. Värdekonservativa Floridabor fattade ett allt större tycke för sin guvernör. I mellanårsvalet i november 2022 fick han förnyat förtroende som guvernör, nu med nästan 20 procentenheters marginal.

I segertalet lanserade han sin slogan: ”Florida is where woke goes to die”.

Bildtext Donald Trump och Ron Desantis i Florida i april 2021. Många Trumpanhängare skulle vilja se DeSantis som Trumps vice presidentkandidat. Bild: STELLA Pictures / Splash News / AOP Donald Trump,Ron DeSantis

För Donald Trump var mellanårsvalet en stor besvikelse. Många av hans handplockade kandidater förlorade. Den förutspådda republikanska röda vågen uteblev och Trump började i allt högre utsträckning ifrågasättas av etablissemanget inom det republikanska partiet.

De juridiska processerna och det kaos som omger Trump får den tidigare presidenten att se allt svagare ut, samtidigt som DeSantis radar upp politiska högersegrar.

Det blir allt tydligare att Trump ser DeSantis som ett hot. Trump hittar på öknamn åt DeSantis. Ron DeSanctimonious – Ron Den Skenhelige.

DeSantis är i sin tur som teflon, offentligt reagerar han inte på Trumps påhopp utan låter det rinna av. Istället åker han runt i landet, berättar om sina framgångar i kulturkrigets Florida, ger ut en bok och träffar donatorer med tjocka plånböcker.

Ron DeSantis ifrågasätter USA:s engagemang i Ukraina

Utan Trump skulle DeSantis inte vara den han är idag. En gång i tiden var de allierade. Men nu vill DeSantis av allt att döma ta över tronen, besegra Trump i primärvalen och bli republikanernas presidentkandidat.

Men Ron DeSantis är ingen moderat republikan à la George W. Bush utan representerar det vi känner som ”trumpismen”. För att kunna besegra Trump har DeSantis följaktligen börjat låta som Trump.

Bildtext Donald Trump håller kampanjtal i Iowa den 13 mars. I talet attackerade han sin möjliga motståndare i primärvalet, Ron DeSantis. Bild: Kamil Krazaczynki / Lehtikuva USA,Donald Trump,utbildning

Det senaste exemplet gäller det stora amerikanska stödet till Ukraina, som ifrågasätts av partiets högerfalang.

Trump hävdar på fullt allvar att han som president skulle kunna avsluta Rysslands anfallskrig i Ukraina på 24 timmar eller mindre. Ett möte mellan de två ländernas ledare och ett avtal är det enda som krävs.

DeSantis har ett lite mer moget förhållningsätt, men hans syn är likaså dåliga nyheter för ukrainarna som kämpar för sin överlevnad. Enligt DeSantis bör USA prioritera inhemska problem och menar att Ukraina inte är ett vitalt amerikanskt intresse.

Kan Ron DeSantis bli Republikanernas presidentkandidat?

DeSantis-anhängare lyfter ofta fram två egenskaper som gör honom till en bättre kandidiat än Trump.

Den första är åldern. DeSantis är 44 år, över 30 år yngre än Trump. Åldern ses som en stor fördel i kampen mot den idag 80-åriga demokratiska presidenten Joe Biden, som väntas ställa upp för omval.

Bildtext President Joe Biden besöker Fort Myers som drabbades hårt av orkanen Ian i september 2022. I bakgrunden guvernör Ron DeSantis. Möts dessa två i det amerikanska presidentvalet 2024? Bild: All Over Press Joe Biden,Ron DeSantis,Florida,USA,USA:s president,Hurricane Ian,orkaner

Den andra är att DeSantis inte bär på samma belastning som Trump. Dessutom upplevs han som partiets framtid som kan vinna val. Han ses som slipad och intelligent. Men för att kunna vinna primärvalet behöver han locka över Trumpväljarna till sin sida. Det är ingen lätt uppgift med tanke på att Donald Trump fortfarande är den klara förhandsfavoriten.

Lägg dessutom till att DeSantis inte har samma karisma och genomslagskraft som Trump. Han har inte heller testats på den nationella scenen, allra minst i en fight inför öppen ridå mot Trump.

DeSantis kulturkrig går synbarligen hem bland de konservativa i Florida, liksom i flera andra konservativa delstater. Men hur långt bär det i rostbältet, i delstater som Michigan, Ohio eller Pennsylvania?

Är de som fortfarande anser att Trump var den bästa presidenten i USA någonsin, verkligen beredda att tänka om och ge sin röst till en jurist från Florida?

Svaren på de frågorna får vi senast våren 2024. Räkna med ett minst sagt intressant republikanskt primärval.