Nödsamtal besvarades i genomsnitt inom tre sekunder i fjol – stor ökning i antalet samtal som inte hör till nödnumret

Det genomsnittliga antalet nödmeddelanden som besvarades per dygn var cirka 8 000 i fjol, vilket är 400 samtal per dygn fler än under de två föregående åren.

Det tog i medeltal tre sekunder för nödcentralerna att svara på ett samtal till 112. Man har alltså lyckats förbättra svarshastigheten för nödsamtal med en sekund jämfört med föregående år, då det i genomsnitt tog fyra sekunder att få svar.

I 99 procent av samtalen fick man svar på under 30 sekunder.

Nödcentralerna får fortfarande många samtal som inte hör till nödnumret. Antalet sådana här samtal ökade i fjol med 18 procent.

Ökningen är förtretlig, säger planeringschef Tommi Hopearuoho. Enligt Hopearuoho förklaras den ökade mängden felaktiga och oavsiktliga uppringningar delvis av att människor börjat röra sig mer efter att coronapandemin mattats av, vilket kan ses som en ökning i antalet samtal med förfrågningar av olika slag.

”Många ringer till nödcentralen också i icke-brådskande ärenden. Vi har aktivt försökt vägleda och ge råd till människor om användningen av olika service- och nödnummer, och det är uppenbart att vi måste fortsätta med denna kommunikation. Nödnumret 112 är endast avsett för akuta nödsituationer där myndigheternas hjälp behövs på platsen”, säger Hopearuoho i ett pressmeddelande.

Antalet busringningar eller osakliga samtal har ändå minskat, och de utgör bara en liten del av samtalen.

Antalet uppdrag till socialväsendet ökar

Totalt 51 procent av alla nödmeddelanden resulterade i ett uppdrag som förmedlades till en myndighet.

Uppdragen som förmedlades till socialväsendet ökade till 67 000 samtal i fjol jämfört med 61 000 år 2021. En betydande ökning skedde också i antalet uppdrag inom akutvården.

Till polisen och räddningsväsendet förmedlades något färre uppdrag än året innan.

Antalet uppdrag till socialväsendet har fortsatt öka i drygt fem år tid. Enligt Hopearuoho är det här ett tecken på en större medvetenhet om att brådskande uppdrag som gäller socialväsendet ska anmälas till nödnumret.

”Å andra sidan är människor också mer benägna att ingripa i olika situationer än tidigare.”