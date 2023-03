Inspelningarna för Porkaladokumentären är klara – filmen har premiär 80 år efter evakueringen

”Porkala – röster från parentesen” heter dokumentärfilmen om evakueringen av Porkala år 1944. Elva år senare återfick Finland det arrenderade området av Sovjetunionen. Nu är alla inspelningar för filmen gjorda.

Det här filmprojektet inleddes med planering och intervjuer hösten 2021. Under andra halvan av 2022 och början av 2023 har filmteamet fokuserat på inspelningar med skådespelare och statister.

Filmteamet har också intervjuat sammanlagt 17 personer för filmen. De människorna har fått berätta om sina upplevelser kring evakueringen.

Under arbetet har olika årstider, platser och händelser filmats in. Det materialet utgör en film i filmen, en berättelse om en familjs liv under tjugo år varvat med dokumentärt innehåll.

Sammanlagt 29 personer har stått framför kameran och i huvudrollerna ses skådespelarna Martin Bahne, Cecilia Paul, Barbro Backman, Samuel Bahne och Kaspian Korenius. De spelar familjen vars öden följs upp i filmen.

Bildtext Martin Bahne, Barbro Backman och Cecilia Paul spelar de vuxna i familjen som tvingas lämna sitt hem då Porkala utarrenderas som sovjetisk marinbas år 1944. Bild: Christoffer Holm filmer,filmkonst,filmproduktion,dokumentärfilmer,dokumentär,Porkala,Västnyland

Nu är inspelningarna klara och det slutliga manuset ska spikas. Under våren börjar editeringen av materialet. Det arbetet beräknas ta ungefär ett år.

– Det känns väldigt skönt nu. Samtidigt känns det att man skulle vilja fortsätta med det här, det blir lite abstinens, säger producenten Kerstin Karlberg.

Coronapandemin och snöbrist orsakade problem

Vinterfilmningarna är klara. Under filmningarna orsakade coronapandemin vissa problem men också det ombytliga vädret ställde till det lite grann för filmteamet.

– Det var svårt att tajma in intagningarna då vi räknade med att det skulle finnas snö under februari. Vi hade kallat in professionella skådespelare för några vissa dagar för att filma i snö och så fanns det inte snö.

Producenten Kerstin Karlberg berättar om Porkaladokumentären 13:29

Då gällde det att prata snällt med skådespelarna.

– De här skådespelarna har väldigt tajta tidtabeller. Så vi försökte hitta nya datum. Sedan blev det faktiskt snö, fast inte lika mycket som det var på den tiden, säger Karlberg.

De sista snöinspelningarna gjorde på måndagen 13.3.

Ännu ska vissa naturbilder, byggnader och sådant filmas alla årstider, men i övrigt är filmmaterialet klart.

En film gjord med känsla

Filmen vill ge tittarna en dimension av historien.

– Vi gör det med känsla. Vår regissör Christopher Marins gör det verkligen med känsla. Känslan i den här filmen kommer att vara unik, säger Karlberg och berättar att hennes egen koppling till temat kommer från hennes mamma som evakuerade från Porkala.

Hon talade aldrig om det.

– Det var också en av de sakerna som körde mig in på det här, säger Kerstin Karlberg.

Bildtext Kerstin Karlberg är producent för filmen Porkala – röster från parentesen. Bild: Christoffer Westerlund / Yle filmer,filmgenre,filmproduktion,dokumentärprogram,dokumentärfilmer,dokumentär,evakuering,Porkala,Porkala-parentesen,Västnyland,producenter,skådespelare

Efter fortsättningskriget år 1944 tvångsarrenderade Sovjetunionen två tredjedelar av Kyrkslätt, nästan hälften av Sjundeå, hela Degerby kommun plus små delar av Ingå och Esbo.

Alla människor som bodde på det här området evakuerades i rask takt efter fortsättningskriget. Elva år senare fick människorna återvända.