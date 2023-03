Nirvana, Wham och R.E.M. – i Jo Nesbøs kriminalromaner ljuder musiken

Jo Nesbø har en särskild förmåga och kunskap som få andra kriminalförfattare besitter. I hans böcker är nämligen musiken ständigt närvarande likt ett soundtrack i en film.

Det verkar finnas en låt för varje situation och varje känsloläge i Jo Nesbøs kriminalromaner. I den nyutkomna Harry Hole-deckaren Blodmåne finns som vanligt musiken närvarande och jag räknar galant till 35 olika artister och band som omnämns på boken sidor: Frank Zappa, The Mamas & The Papas, Leonard Cohen, Led Zeppelin, Kraftwerk, The Who, Sex Pistols, Bob Marley, Joni Mitchell och många fler.

Somliga känns igen från tidigare böcker så som David Bowie, Elvis, Hank Williams och Keith Richards som verkar vara den tilltufsade polismannen Harry Holes särskilda favoriter utgående från frekventa omnämnanden i Jo Nesbøs tidigare böcker.

Bildtext Elvis är en av Harry Holes husgudar. Elvis Presley,1958

Keith Richards dekadens parad med en ärlig och kompromisslös dyrkan av bluesens väsen, får som vanligt illustrerar Harry Holes lite vingliga men alltid lika målmedvetna och omutliga framfart.

Countrykungen Hank Williams får igen träda till undsättning när den personliga sorgen och vilsenheten behöver kureras efter alltför många barrundor och lika skinande ren finns Elvis också i den här boken som ett landmärke eller fyr när Harry Holes självömkan småningom ger vika och självkänslan får suga kraft av någon av Elvis odödliga låtar.

Och naturligtvis finns David Bowie också omnämnd i den här boken. Den brittiska artistens musik står som vanligt för det komplexa, gåtfulla och kameleontiska och den här gången får dessutom Bowie ståta som mördarens favoritartist som inspirerar och legitimerar en sjuk hjärnas grandiosa planer att hämnas alla oförrätter och övergrepp som han själv råkat ut för i sin barndom.

Jo Nesbø i halvform

Blodmåne är som namnet antyder en blodig historia och en fartfylld berättelse om hämnd, där Harry Hole igen förväntas komma till undsättning när Oslopolisen står handfallen inför några bestialiska mord på unga kvinnor. Mycket känns bekant och maneriskt från tidigare böcker och Blodmåne hör definitivt till de svagare i Jo Nesbøs långa svit.

Intrigen gapar av hål (Hole!) och den desperation som Jo Nesbø tidigare så skickligt fångat hos såväl polismän som förövare, känns den här gången bara trött. Också superskurkens motiv och tillvägagångssätt framstår mer som effektsökeri av författaren, än något som tillnärmelsevis känns trovärdigt. Ibland får jag faktiskt intrycket av att författaren driver med läsaren när han han själv driver absurditeterna och våldsexcesserna till sin spets.

Bildtext Blodmåne är Jo Nesbøs 13:e kriminalroman om Harry Hole.

Dessutom tycker jag att Jo Nesbø lägger ut alltför många dimridåer innan brottet är löst och mördaren infångad. Men musiken väver han fortfarande skickligt in i berättelsen, om det så handlar om att tillföra en särskild scen en stämning eller mördarens motiv en musikalisk referens.

En låt i varje livssituation

Ondska och förfall skildras till tonerna av Turbonegro. Nostalgin understryks med ett omnämnda av Bee Gees eller Suzie Quatro. Billie Holiday står för sorg och utanförskap, medan Joy Division på en stökig bar signalerar dekadens långa vägar… för att inte tala om alla de andra sinnesstämningarna som Jo Nesbø uppfångar genom att diskret låta Rufus Wainwright, Jane’s Addiction, Nirvana, James Taylor eller Carole King ljuda i bakgrunden.

Alla bär vi på vårt soundtrack men få av oss har en så utvecklad musiksmak som Harry Hole. Han lever och andas musik och för honom verkar musiken kunna kopplas till mänsklighetens varje delområde. Minnen, tillhörighet, kunskap, mod och till och med utseende (någon ser ut som Bob Dylan) förknippas av Harry Hole med musik och de känslor som musiken uppväcker.

Bildtext Bob Dylan är en annan av Harry Holes favoriter.

Blodmåne är Harry Hole och Jo Nesbø på repeat, men samtidigt som jag störs av alla klichéer och det rutinmässiga utförandet som stundtals övergår i smaklösa överdrifter, så kan jag fortfarande njuta av hur musiken kantar denna berättelse om död, hämnd och makabra våldsdåd.

Precis som Harry Hole finner jag tröst hos Hank Williams eller Elvis och under läsningen kommer på mig själv med att nynna något av Bruce Springsteen, Talking Heads eller Fleetwood Mac när de dyker upp på bokens sidor.

Som tidigare artist i framgångsrika popbandet Di Derre vet Jo Nesbø hur orden och melodislingorna ska läggas och vilka musikaliska referenser som ska inplanteras för att tilltala en medelålders manlig publik. Någon hade kallat Harry Holes musiksmak gubbig. Själv skulle jag kalla den igenkännbar och på många sätt trösterik.

Bildtext Jo Nesbø var på 90-talet en framgångsrik sångare och låtskrivare i bandet Di Derre.

Förmodligen kommer jag att läsa Jo Nesbøs deckare också i framtiden. Jag är inte särskilt intresserad av Harry Holes dålighetsliv eller ännu en galen massmördare som söker upprättelse eller bekräftelse, men tanken att igen får sjunka in i en värld omgiven av behaglig, angelägen eller enerverande musik känns som en fullgod anledning att ge Jo Nesbø ännu en chans.