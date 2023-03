Lords of Chernobyl och Marco Luponero är förbannade på politisk korrekthet, elräkningen och faktaresistens

Bandens andra album är hårdare och mer slipade än debuterna.

Två finlandssvenska rockband släppte i mars nya skivor. Lords of Chernobyl från Vasa och Marco Luponero & The Loud Ones i Helsingfors har mycket gemensamt. Därför var det orsak att bjuda in båda banden till Grönroos garage.

Om vi förbiser den mest uppenbara likheten att vardera är finlandssvenska rockband som spelar hederlig rock i Motörheads anda så har de också annat gemensamt.

Båda är nu aktuella med sitt andra album. Båda har bandat in sin skiva i Owe Inborrs Wolfthrone-studio i Pedersöre. Och båda banden är arga.

Lords of Chernobyl och Marco Luponero & The Loud Ones är arga på elräkningen, överdriven politisk korrekthet och faktaresistans 56:55

Vi tar det där med ilskan först.

Bildtext Marco Luponero är arg på faktaresistans och fake news. Bild: MARI WAEGELEIN rock,hard rock,Marco Luponero

Vad är ni arga på just nu?

— Jag har alltid skrivit den bästa rock n’ rollen när jag är arg. Och i den här åldern är man kanske inte arg på samma saker som när man var 20. Man har blivit litet mjukare i kanterna, skrattar Marco Luponero.

Bildtext Temat för Marco Luponeros andra album är faktaresistens. Bild: Marco Luponero hard rock,rock,skivomslag,Marco Luponero

Men Marco Luponeros skiva heter “The War on Science” och här finns spår titlar som “Uninformed Opinions Kill the World”, vilket är en vink om orsaken till Marcos ilska.

— Det är ett område som i flera år har fått mig att bli så otroligt frustrerad. De där grejerna som höjer ens blodtryck att stiga är de bästa när man annars också skriver vild och aggressiv musik, säger Marco.

— Det här är en sak som engagerar mig mycket i min tankesfär så jag tyckte det var relevant för mig själv att ge ut ett sådant album och jag tror det kan vara relevant för andra också, säger han.

Bildtext Lords of Chernobyl i Vasa har gjort två album med hård och snabb rock. Bild: Julina Rosendal rock,Vasa,rockband,hard rock

Lords of Chernobyls sångare och gitarrist Kenneth Norrlin är också arg på nya plattan “Veni, Vidi, Wtf”, men ilskan är inte lika fokuserad på en sak som Marco och hans issues med faktaresistens.

— Ju äldre jag blir desto argare blir jag. Jag minns när man var 15 år och punkare - då visste man inte riktigt vad man var arg på. Gänget sade att jag kommer att “växa ifrån” det där, men ju mer jag växer eller ju äldre jag blir desto argare blir jag och förstår vad jag är arg på, säger Kenneth.

— Just nu är jag arg på elräkningen, konstaterar han.

— Låten Spit handlar om att alla är så jävligt onödigt politiskt korrekta. Inte är det i sig något fel på att vara politiskt korrekt men folk är så rädda för att säga till om de mår dåligt. Om någon annan trampar på dem så är de så rädda för att vara politiskt inkorrekt och säga till åt den där personen att “nu räcker det, du kan inte säga så där åt mig”.

— Det är väl metaforer för folks överdrivna politiska korrekthet, säger Kenneth.

Det börjar kännas som en kliché att tala om “dagens polariserade samhälle”, men man kan ju som artist inte styra sin publik. Är Marco förberedd på att hans texter och åsikter kan leda till bråk och sura miner då han ska framföra låtarna live på krogar och klubbar i bygderna?

— Om någon blir stött av det att jag säger att man ska vara noggrann med faktagranskning så får de nog se sig i spegeln och bli stötta då. Jag är inte emot någon människa men läs på för helvete! säger han.

Det finns ändå märkbara skillnader mellan Lords of Chernobyl och Marco Luponero. Marco satsar stenhårt på bandet nu. Han säger att det är hans solokarriär och “The Loud Ones” är inhyrda musiker.

Solodebuten Life & Death kom ifjol och med plattorna kommer vinyl, cd, c-kassett, lyricsvideor, riktiga musikvideor, livestreamar, bandgig vid sidan av hans trubadurgig och en hel del arbete med att göra promotion för sin musik.

Bildtext Lords of Chernobyls andra skiva heter Veni, Vidi, Wtf. Bild: Timo Konttinen rock,Hårdrock,punkrock

Kenneth Norrlin däremot tar det lugnt med karriärutsikterna som heltidsrockstjärna.

— Pandemin kom nästan exakt på utgivningsdatumet för första skivan “Carousel of Decibel” så vi fick ställa in de releasegigen då. Vi gjorde en spelning i samband med den skivan men sedan har vi inte spelat. På ett vi tycker jag det är ganska skönt. Musik är en hobby och terapi för mig. Det är mer flexibelt att hänga i replokalen och studion än att hålla på och boka livespelningar.

— Vi har absolut inte tid att göra både och: att göra låtar, spela in dem och samtidigt göra livespelningar. Det finns inte en chans att vi har tid, säger han.

En handfull gig är ändå bokade för att göra reklam för skivan. Du kan lyssna på hela poddavsnittet av Grönroos garage där Kenneth och Marco intervjuas på Yle Arenan.