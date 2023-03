Från läkarbesök på andra sidan Atlanten till slutspelscomeback – återkomsten till ligaspel blev kort för Joel Blomqvist: ”Ville ta oss mycket längre”

Två huvudsmällar under samma säsong – och en efterföljande huvudvärk som stoppat Joel Blomqvist från spel under betydande delar av hockeysäsongen. Yle Sporten frågade målvaktslöftet hur han mått under en tuff vinter.

Han hade inte setts till i Kärpättröjan på nästan tre månader.

Men när första rundan av slutspelet körde igång var det plötsligt Joel Blomqvist som vaktade Uleåborgslagets mål. Nykarlebysonen var i skick i grevens tid efter att envisa huvudsmärtor plågat honom länge.

Samtidigt saknades Leevi Meriläinen, som haft huvudansvaret i hans frånvaro, helt från uppställningen.

– Att jag var tillbaka just till slutspelet var inget som man kunnat planera för. Allt har handlat om att bli i skick och få förtroendet, berättar Blomqvist för Yle Sporten, ett par dagar efter att hans Kärpät slagits ut.

Tungt säsongsslut

21-åringens comebackvecka utvecklades till en mardröm för Kärpät. Hockeyfinland talade om ett av alla tiders fiaskon då ligans dyraste lag blev utslaget redan i kvalet till kvartsfinal av KooKoo.

Blomqvist vaktade målet i veckans alla tre matcher och ska inte pekas ut för den tidiga ridån. Stjärnskottet stod för en solid insats och var tillbaka på den nivån som fört honom mot seriens målvaktselit.

– Att efter tre månader återvända med en sån insats – det är bara att lyfta på hatten, sa tränaren Lauri Marjamäki efter den första matchen, som Kärpät vann.

– Det kändes jättebra. Det är matcherna som är det roliga och de som ger en energi, man fick en stor boost efter den långa frånvaron. Jag tycker att det kändes helt bra trots att matcherna kom emot snabbt, funderar Blomqvist själv.

– Vi ville ju ta oss mycket längre än det där. Besvikelsen var stor inom laget.

Träningarna gav huvudvärk

Olyckan var framme under två repriser under grundseriens första halva. Blomqvist fick ett par smällar mot skallen. Den första i oktober och den andra i december – den sistnämnda tvingade honom till matchpaus på nästan tre månader.

Om symtomen efter den andra smällen hade någon koppling till den första är det svårt att sia om. Men det var en jobbig huvudvärk som följde.

– Det var helt enkelt två huvudskador, jag är inte ens säker på att det var hjärnskakningar. Men jag tvingades vara borta från spel på grund av symtomen de gav, konstaterar Blomqvist.

Efter en huvudskada får spelaren följa ett protokoll, där träningsmängden ökar gradvis. För 21-åringens del var vägen tillbaka inte spikrak.

– Jag tog mig så långt på protokollet så att jag fick vara på is i några repriser, men symtomen kom tillbaka och då fick man egentligen börja om. Det fanns en tid då jag stampade på stället.

– Huvudvärken kom mest då jag tränade. Utanför idrotten hade jag inga problem.

Lägeskoll i Pittsburgh

När läget började bli bättre kallades Blomqvist på en läkargranskning till Nordamerika. Pittsburgh Penguins, som äger hans NHL-rättigheter, gjorde en medicinsk kontroll på sitt framtidsnamn – och gav grönt ljus.

Det här var någon vecka före comebacken. Då hade huvudvärken börjat lätta.

– De ville få koll på min situation. Läkarna undersökte mig och gav grönt ljus för att börja träna på riktigt.

Därmed kunde han återvända till ligaspel. Comebacken i Kärpät blev kort – men tränarna var nöjda.

– De gav positiv feedback. Sista matchen var ju svår, men förutom den var de nöjda.

Samtidigt har Pittsburghs farmarlag Wilkes-Barre/Scranton Penguins en del matcher kvar att spela. Att det blir en sväng tillbaka till Nordamerika i vår är inte omöjligt för Blomqvist, vars kontrakt med Kärpät nu går mot sitt slut.

– Jag vet inte vad som kommer att hända till näst. Man får vänta och se, säger storlöftet.