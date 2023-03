Ema Klinec skrev backhoppningshistoria – slog världsrekordet

Slovenen Ema Klinec har slagit världsrekordet i damernas backhoppning i Vikersund, Norge. Klinecs jättehopp i första omgången landade på 226 meter.

Klinic slog kanadensiskan Alexandra Louitts tidigare världsrekord med fyra meter.

Den överlägsna segern fullbordades i den andra omgången där hon nådde 223,5 meter.

Jenny Rautionaho hoppade 123,6 meter i första omgången och förbättrade sitt resultat i andra omgången där hon landade på 169 meter. Finländaren slutade på 13:e plats.

Damernas världscup i backhoppning, HS240

1. Ema Klinec SLO 414.7

2. Silje Opseth NOR 373.7

3. Yuki Ito JPN 352.6

4. Katharina Althaus GER 347.4

5. Alexandria Loutitt CAN 339.5

6. Maren Lundby NOR 328.0

7. Nika Kriznar SLO 320.8

8. Abigail Strate CAN 310.2

9. Eva Pinkelnig AUT 303.8

10. Selina Freitag GER 298.2

13. Jenny Rautionaho FIN 248.4