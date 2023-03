Morgonkollen: Fem nyheter att ha koll på

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Tågstrejken inleddes vid midnatt – samtliga passagerartåg har slutat gå

Strejken betyder att praktiskt taget all tågtrafik har upphört i Finland. Tåg som startat sin färd före midnatt körs till slutdestinationen. Strejken pågår tills parterna når en överenskommelse, det finns alltså inget givet slutdatum.

VR sätter inte in ersättande bussar och Helsingforsregionens trafik sätter inte in fler buss-, metro- eller spårvagsturer under strejken. Människor uppmanas att jobba hemma på distans i mån av möjlighet.

Under veckoslutet förhandlade fackförbundet Järnvägsunionen RAU och arbetsgivarorganisationen Palta utan att nå en överenskommelse om lokförarnas kollektivavtal.

Snart ska tusentals kunder ersättas för höga elräkningar – Vasa elektriska: ”Kunderna ska inte behöva vara i kontakt med oss”

I april och maj ersätter elbolagen de kunder som haft de högsta elräkningarna i vinter. Bolagen får ersättning av staten för att göra återbetalningarna, som är en del av regeringens elstöd.

Återbetalningarna ska ske utan att kunden behöver lyfta ett finger.

På Vasa elektriska uppger man att kalkylerna börjar vara i skick och snart kommer många kunder att få tillbaka en del av de pengar de lagt ut på el i vinter.

Josep Borrells ammunitionsinitiativ ska välsignas i Bryssel

EU:s utrikes- och försvarsministrar samlas till möte i Bryssel i dag. I samband med mötet är tanken att möjligast många EU-länder också ska ge grönt ljus för EU-initiativet om leverans av ammunition till Ukraina.

Meningen är att EU-länderna i första hand donerar artillerigranater från de egna lagren. Dessutom ska uppköp samordnas för att fylla på de här lagren och produktionen av ammunition i medlemsländerna ska skruvas upp.

Det är EU:s utrikeschef Josep Borrell som varit drivande bakom planen.

En fullmakt kan underlätta vardagen för den som tar hand om en åldrande förälder

Som enda barn fick Michaela Cronstedt ta ansvar för att hjälpa sin mamma då hon blev sjuk. Att hon då hade papper på vad modern önskade var viktigt för henne.

Barn till föräldrar som drabbas av en demenssjukdom står ofta inför en djungel av pappersarbete. Räkningar ska betalas och vårdbeslut ska fattas. Att veta vilka dokument man behöver för att kunna sköta en nära anhörigs ärenden kan vara svårt.

Det är vårdagsjämning i dag

Vårdagjämningen infaller klockan 23.24 finländsk tid i kväll. I och med det anses våren starta på norra halvklotet.

Efter vårdagsjämningen ökar den ljusa tiden med cirka 5-10 minuter per dygn i Finland fram tills slutet av juni då dagen börjar bli kortare igen.

Det regnar eller snöar på många håll i södra och mellersta Finland i dag.

I landets södra och mellersta delar på många håll regn, i landets mellersta del också blötsnö eller snöfall. I kväll norrifrån klarare och uppehåll. I dag är temperaturen mellan +1 och +4 och i natt mellan -2 och -10 grader.

I landets norra del först på många håll snöfall, men småningom västerifrån klarare och uppehåll, i östra Lappland ännu i eftermiddag snöbyar. I dag är temperaturen mellan +2 och -5 och i natt mellan -10 och -20 grader.