Nu går flyttlassen från Roparnäs sjukhusområde till nya H-huset

De psykiatriska vårdavdelningarna flyttar in på H-husets översta våningar medan den psykiatriska polikliniken, psykosociala centret och öppenvården flyttar in på tredje våningen. På våning 0 flyttar substitutionsvården och hälsorådgivningspunkten för drogmissbrukare in.

Österbottens välfärdsområde,Vasa centralsjukhus