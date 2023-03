Yle svarar: Österbottens hjältar har svensk textning

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Vasabladet och Syd-Österbotten den 20.3.2023.

Claseric Gull undrar (Vasabladet 17.3 och Syd-Österbotten 18.3) varför det inte finns svenskspråkig textning tillgänglig till programmet Österbottens hjältar. Det stämmer inte. Yle erbjuder Österbottens hjältar både med svensk och finsk översättningstextning och dessutom svensk programtextning för sådana tv-tittare som till exempel hör dåligt. Detsamma gäller alla program som sänds på Yle Fem.

Om Gull och andra tittare inte ser den svenska texten kan det bero på inställningarna i tv-mottagaren. Det kan hjälpa att kontrollera att textningsinställningarna i mottagaren är rätt. I vissa fall kan det förekomma störningar i textningen om man tittar på tv via ett annat företags tjänster. För att undvika störningar uppmuntrar vi därför tittarna att se på tv direkt via Yles kanaler eller Yle Arenan. Yles kundservice ger även råd i fråga om hur man ställer in textningen i sin mottagare.

Johan Aaltonen,

tv-chef, Översättning och versionering, Yle