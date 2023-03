I Borgå och Lovisa kan du betala kollekten med Mobilepay, Sibbo tar bara emot kontanter

Det är fullt tillåtet för församlingarna att samla in kollekten också via mobilbetalningsapplikationen, men de flesta föredrar fortfarande slantar och sedlar.

Majoriteten av finländarna betalar sina inköp med debitkort, och enligt en undersökning är det nu fler finländare som betalar med mobilen än med kontanter.

Samtidigt samlar de flesta församlingarna i Borgå stift fortfarande in kollekt med kontanter, enligt Kyrkpressen. Trots att kyrkostyrelsen rekommenderar att de använder Mobilepay.

Borgå kyrkliga samfällighet tog i bruk mobilbetalningsappen i oktober 2021 och Agricola församling i Lovisa har haft den i ungefär ett år. Sibbo kyrkliga samfällighet funderar ännu på saken.

– Vi håller på med förberedelser för att ta Mobilepay i bruk för att kunna ta betalt under kollekten. De facto har vi den redan delvis i bruk i vår församling på basarer eller då vi samlar in pengar för vår egen verksamhet, säger kyrkoherde Camilla Ekholm vid Sibbo svenska församling.

Bildtext Det är bara en tidsfråga innan kollekten kan samlas in med Mobilepay också i Sibbo, tror kyrkoherde Camilla Ekholm. Bild: Mira Bäck / Yle Sibbo,Nickby,Sibbo nya kyrka

Orsaken till att samfälligheten inte tagit den i bruk ännu är främst för att det ännu finns en del öppna frågor som hur de i praktiken ska göra det och vad det innebär.

– Vi måste kunna visa att vi samlar in kollekt på just den platsen och vid just den tidpunkten då du firar gudstjänst. Men bitarna håller sakta på att falla på plats, säger Ekholm och tillägger att de kan lära sig av andra församlingar som nu börjar ha erfarenhet av appen.

Hon säger att det blivit vanligare att församlingsmedlemmar frågar efter ett sätt att betala kollekt digitalt, och hon ser att det finns ett behov.

I sista hand är det församlingsrådet som fattar beslutet att ta Mobilepay i bruk. Enligt Ekholm är åtminstone de svenska förtroendevalda positiva till det.

Någon tidtabell för när betalningsappen kan tas i bruk under gudstjänsterna i Sibbo vågar hon sig inte på att gissa.

Bildtext De flesta kyrkobesökare verkar fortfarande komma ihåg att ta med kontanterna då de besöker en gudstjänst. Bild: Toni Pitkänen / Yle kollekt,Kollekt,Offering bags,kyrka,kyrkor,evangelisk-lutherska kyrkan

Kyrkoherde Mats Lindgård vid Borgå svenska domkyrkoförsamling säger att de varit nöjda med appen. Det har åtminstone inte kommit klagomål, men nog en del positiva kommentarer.

Fortsättningsvis samlas största delen av kollekten in i kontanter.

– Men i och med att fler och fler betalar allt annat i vardagen elektroniskt så tror jag nog att det här blir vanligare.

Då kyrkorna samlar in kollekt i kontanter så måste någon räkna pengarna, vakta dem och föra in dem till banken. Det är ett steg som faller bort då apparna kommer in i bilden.

– Jag är glad att vi kan erbjuda det här alternativet. Det var något som det frågades om redan i flera år innan vi tog Mobilepay i användning, säger Lindgård.