Här är Damlejonen som ska ta revansch i årets VM i Kanada – varken Susanna Tapani eller Michelle Karvinen med i laget

Damlandslagets huvudtränare Juuso Toivola har presenterat truppen till damernas ishockey-VM i Kanada. Efter fjolårets bottennapp skickar Finland en hungrig och revanschsugen trupp till VM-turneringen.

I anfallsväg ser truppen avvikande ut jämfört med många tidigare turneringar. Av Finlands mångåriga stjärnanfallare kommer nämligen varken Susanna Tapani eller Michelle Karvinen att spela i VM.

Enligt förbundskaptenen Juuso Toivola är orsaken inte fjolårets bröllopsresa mitt under VM-turneringen.

– Susanna Tapani har spelat ringette under den här säsongen, och var därför inte aktuell för ishockey-VM. Michelle Karvinen ville efter flera tunga säsonger endast fokusera på sitt klubblag Frölunda, säger Toivola.

Däremot finns lagkaptenen Jenni Hiirikoski med i laget. Hiirikoski skadades under veckoslutet då hon skars i halsen av en motståndares skridsko under SDHL-finalmatchen på söndagen.

– Det var ett farligt läge som kunde ha slutat riktigt illa. Nu tar vi en dag i sänder, men rehabiliteringen har gått bra och allting tyder på att Hiirikoski kan spela, kommenterar Toivola.

Förberedande läger i Niagara Falls

Damlejonen reser till ett förberedande VM-läger i Niagara Falls tisdagen den 28 mars. Där hinner laget träna i tre dagar, och ännu spela en träningsmatch mot Kanada innan laget reser vidare till VM-orten Bramton.

Efter förra årets dåliga VM-framgång inleder Finland VM den här gången i den sämre B-gruppen. Finland spelar i gruppskedet mot Sverige, Tyskland, Frankrike och Ungern, och de tre främsta avancerar grån gruppen till kvartsfinal.

– Gruppseger är den självklara målsättningen. I fall vi vinner gruppen är sannolikheten stor att vi undviker nordamerikanskt motstånd i kvartsfinalen, säger Toivola.

Toivola beskriver truppen som en bra blandning av ungdomlig iver och erfarenhet. I laget finns fem universitetsspelare från USA, åtta spelare från den svenska ligan och elva från den finländska ligan. I truppen finns hela sex VM-debutanter: målvakterna Sanni Ahola och Emilia Kyrkkö, backen Siiri Yrjölä samt anfallarna Anna-Kaisa Antti-Roiko, Oona Havana och Anni Montonen.

Finland har tagit tolv segrar på tolv matcher i EHT denna säsong, så det finns fog för en viss optimism inför VM. Detta trots att det exempelvis på målvaktsfronten har blivit stora förändringar i laget. För den sannolika förstamålvakten Anni Keisala blir läget nytt då hon har två debutanter med sig.

– Det har fungerat bra under EHT-turneringarna, så det blir nog bra, säger Keisala.

Damernas ishockey-VM arrangeras i Brampton i Kanada den 5–16 april.

Finlands trupp i ishockey-VM:

Målvakter:

1 Ahola Sanni, St. Cloud State Univ. USA

30 Kyrkkö Emilia, Team Kuortane

36 Keisala Anni, HV71 Jönköping SWE

Försvarare:

2 Karjalainen Sini, Univ. of Vermont USA

4 Lindstedt Rosa, Brynäs IF SWE

5 Yrjölä Siiri, HIFK

6 Hiirikoski Jenni, Luleå HF SWE

7 Rantala Sanni, KalPa Kuopio

9 Laitinen Nelli, Univ. Of Minnesota USA

14 Parkkonen Krista, Univ. of Vermont USA

88 Savolainen Ronja, Luleå HF SWE

Anfallare:

12 Vanhanen Sanni, HIFK

15 Havana Oona, Kärpät Oulu

16 Nieminen Petra, Luleå HF SWE

19 Rakkolainen Emmi, Kiekko-Espoo

20 Antti-Roiko Anna-Kaisa, Kärpät

24 Vainikka Viivi, Luleå HF SWE

25 Yrjänen Kiira, HV71 Jönköping SWE

27 Montonen Anni, Kiekko-Espoo

28 Nylund Jenniina, St. Cloud State Univ. USA

32 Vesa Emilia, HIFK Helsinki

34 Sundelin Sofianna, Team Kuortane

40 Tulus Noora, Luleå HF SWE

91 Liikala Julia, HIFK