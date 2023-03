Städaren Lisa Haglund är redo att strejka för en högre lön: ”Det känns som att vårt arbete inte är värt något”

På torsdag kan 25 000 städare och fastighetsskötare gå i strejk. En av dem är Lisa Haglund i Pedersöre. Hon hoppas på mer uppskattning för städarnas arbete.

Inom fastighetsbranschen pågår en arbetsmarknadstvist mellan servicefacket Pam och arbetsgivarsidan Fastighetsarbetsgivarna. Kommer man inte fram till en lösning bryter en två dagar lång strejk ut på torsdag.

Lisa Haglund i Pedersöre har jobbat som städare i sju år. De senaste fyra åren har hon arbetat på Sol Palvelut med att städa på UPM:s fabriksområde i Jakobstad.

Haglund säger att den viktigaste frågan i tvisten gäller lönen.

– Att arbetsgivarsidan inte var villig att ge oss den lön vi vill ha säger mycket om hur mycket värde de sätter på det vi gör.

Servicefacket vill se en löneökning på ungefär 200 euro i månaden. Då en heltidsanställd städare i dag kan tjäna omkring 1 800 euro i månaden skulle 200 euro till göra stor skillnad, inte minst som levnadskostnaderna har ökat.

Haglund berättar att arbetsmängden ökade avsevärt under coronapandemin. Detsamma kan man inte säga om lönen.

– Jag tycker det är ett minimum som vi begär.

Haglund städar på UPM:s fabriksområde, ett fysiskt tungt arbete.

Strejken ger bättre betalt än arbetet

På tisdag eftermiddag lade riksförlikningsmannen fram ett medlingsbud. Parterna ska godkänna eller förkasta budet senast klockan 10 på onsdag.

Om man inte når en överenskommelse bryter en två dagar lång strejk ut på torsdag. Strejken omfattar cirka 25 000 städare och fastighetsskötare.

Under strejken får arbetarna en strejkpeng på hundra euro per dag. Av dem får de ungefär 66 euro i handen. Det är mer än vad Haglund tjänar under en vanlig arbetsdag.

– Det känns som att vårt arbete inte är värt något.

Av kunderna får de däremot uppskattning, berättar Haglund. Det blev också tydligt under den första strejken förra veckan, då hon fungerade som strejkvakt.

– De står helt på vår sida. De värdesätter det vi gör.