Kolumn: Det är självklart att allt annat än EM-slutspel är ett misslyckande för Finland

Ett besök med betydelse, en match som testar Finland. EM-kvalet startar på Parken mot Danmark. Nu är det dags att hoppa.

For att stå sammen. For holdet. For at kæmpe. For sejren.

För Finland?

Då landslaget klev ut för att värma upp lederna var fonden målad i danskrött. Versalerna som stämplar läktarna på Parken talade sitt tydliga språk, och vädret dagen före match påminde dessutom om att våren känns som en avlägsen semester.

Det var den allra sista träningen innan startskottet i EM-kvalet smäller, Markku Kanerva samlade spelarna så långt från kamerorna som möjligt och regnet fortsatte att dränka återbesöket i Köpenhamn.

Finland är här igen, knappt två år efter att Christian Eriksens hjärta stannade. Det märks – åtminstone om den obligatoriska, finländska presskonferensen fungerar som måttstock.

Danska medier frågade om en enda sak: Hur kommer du ihåg den hemska händelsen, Markku Kanerva? Vad har du att säga om Christian Eriksen, Lukas Hradecky?

De danska frågorna ringade in hemmanationens lilla intresse för Finland som motstånd då Danmark ska fylla Parken och visa att magplasket i VM var ett undantag. Samtidigt tangerade frågorna kanske också själva kärnan för var Finland befinner sig inför kvalstarten på Parken.

Trots allt fullbordades ju också drömmar sommaren 2021. Finland gjorde sin slutspelsdebut i Köpenhamn, och där allt startade knyts trådar ihop då kvalet till fotbolls-EM i Tyskland kör i gång.

Och den här gången är allt annat än en EM-biljett ett misslyckande.

Uppfriskande självsäkerhet

Framgångar föder förväntningar, sa spelarna med enig röst dagen före matchen och gav prov på hur långt landslaget har tagit sig.

På tidslinjen – från absoluta nollpunkten under Hasse Backe-hösten till dagens datum – finns det få hack. Missat playoffspel till VM i Qatar? Möjligen.

Bild: Lehtikuva Finlands herrlandslag i fotboll

Fjolårets Nations League bjöd inte på propagandafotboll, men efter sista matchen i hällregnet i Montenegro var Markku Kanerva ändå Alexander Lukas. Nu har Finland en grupp som är bland de svagaste i hela EM-kvalet, och det är uppfriskande att höra självklarheten i rösterna.

– Vi kan inte ha något annat mål än att gå till EM, sa Rasmus Schüller.

– Vårt mantra inför förra EM var att drömmen för generationer skulle bli sann. Nu är drömmarna redan fullbordade, så den här gången ska vi fullborda målsättningen. Vi behöver inte drömma, det enda som gäller är att gå till EM, sa Markku Kanerva.

Hur håller försvaret som sviktade?

Spelaromsättningen har varit naturlig och relativt stor – nästan hälften av den här spelartruppen var inte med i EM senast – och under förra året blev konturerna tydligare. Spelare som Richard Jensen, Lucas Lingman, Oliver Antman och Benjamin Källman tog för sig och visade att de är bitar som ska finnas med i Kanervas pussel.

Kvällens match kommer inte att avgöra något, Danmark borta i det här kvalet är en bonusmatch. De saknar en del spelare och häller in nytt blod i ådrorna, men spelarna håller till i exempelvis Atalanta, Benfica, Brentford och Bournemouth och det säger mycket. Danmark är jättefavorit och bjuder det nya Finland på en tidig examen.

Hur håller det försvar som stundtals sviktade i Nations League? Hur mycket kan Finlands offensiv spraka? Hur mycket eget spel mäktar Finland med?

Ironiskt nog är defensiven ett brännande frågetecken. Det är länge sedan bamsebjörnen Paulus Arajuuri och filbunken Joona Toivio fanns där som sköldar, landslagets enda naturliga vänsterback Jere Uronen är skadad och nu skickas en backlinje utan rutinen som skyddsnät ut i ett danskt stresstest.

Det kommer att vara utsålt och högljutt, Danmark älskar fortfarande sitt landslag och det har redan skickats ut order till de danska supportrarna att inte hoppa i takt för att inte belasta arenabetongen för mycket.

Håller Parken? Håller Finland?

I kväll kommer en fingervisning.