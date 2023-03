Nilla Kjellsdotter belönades med ljudbokspris för deckare i finsk översättning

Kivipuiston tyttö utspelar sig i Österbotten och fick pris som bästa ljudbok i kategorin deckare och spänning på Storytel Awards-galan.

Utmärkelsen delades ut av ljudbokstjänsten Storytel under företagets egen prisgala Storytel Awards. under gårdagskvällen. Kjellsdotter delar priset med Krista Putkonen-Örn som läst in ljudboksversionen av Kivipuiston tyttö.

En jury har utsett vinnarna bland finalister som röstats fram av ljudbokstjänstens användare.

Deckaren utspelar sig i Österbotten där polisen försöker lösa ett fall med en svårt nerkyld ung flicka som hittas i Stenparken i Oravais.

Nu kan svenskarna läsa om mord i Maxmo: "Det är historien som ska sälja boken, att den utspelar sig i Österbotten är en extra krydda" Österbottnisk deckare har fått fint mottagande i Sverige.

Flickan i stenparken har getts ut på det svenska förlaget Norstedts 2022 och den finska översättningen kom ut på Gummerus lite senare under samma år. I början av det här året utkom nästa bok i serien, Himmelsgården. Även den utspelar sig i Österbotten.