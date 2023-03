Nu vet vi vad niorna vill göra i höst – de här skolorna fick många sökande i gemensamma elevansökan

Två skolor i Jakobstad ligger i topp i fråga om antal sökande per plats till utbildning på andra stadiet i Österbotten. På Kristinestads gymnasium kan trenden med små grupper vända.

Optimas linje för logistik lockade 2,3 förstahandssökande per plats i vårens gemensamma ansökan. Jakobstads gymnasiums bildkonstlinje lockade 1,9 sökande per plats.

Som helhet har Optima i år också rekordmånga eller 437 ansökningar som förstahandsval.

– Visst är vi stolta och nöjda. Det visar att attraktionsgraden är hög och att de som söker via gemensamma elevansökan hittar oss, säger direktör Max Gripenberg på Optima.

Det är svårt att säga exakt varför skolan får så många sökande, säger Gripenberg.

– På ett sätt har vi säkert ett utbildningsutbud som motsvarar det de sökande vill.

Bildtext Tre av fyra som tar examen vid Optima börjar jobba genast, berättar direktör Max Gripenberg. Bild: Mårten Wallendahl / Yle Optima,yrkesläroanstalter,yrkesskolelever,yrkeselev,yrkeslärare,studerande,antagning av studerande

Gripenberg nämner också att det inom näringslivet i regionen finns många arbetsplatser som passar bra med de utbildningar som finns på Optima.

Påverkas det också av att det är bra sysselsättningsläge i regionen?

– Klart det har en betydelse hur snabbt man kommer ut på arbetsmarknaden. Ungefär tre fjärdedelar av de som avlägger examen hos oss far direkt på arbetsmarknaden.

Logistiklinjen har funnits sedan 2007 men då främst för vuxna. I år var andra gången linjen fanns med i gemensamma elevansökan. Eleverna lär sig förutom att köra lastbilar av olika storlekar också till exempel lagerhantering, lossning, lastning och dokumentation.

I Kristinestad vänder trenden

I höstas började två ettor i Kristinestads högstadium. I år har skolan fått 21 förstahandsansökningar.

Rektor Peter Grannas räknar med att det blir en grupp på 15–20 ettor i höst.

– Läget ser bra ut och vi är förstås väldigt glada och ser på framtiden på ett helt annat sätt än i fjol.

Bildtext Rektor Peter Grannas tänker sig att ifall många internationella elever med höga ambitioner börjar i Kristinestads gymnasium kan det smitta av sig och förändra verksamhetskulturen i hela skolan. Bild: Yle/Jyrki Karjalainen skolor

Det som har hänt beror delvis på Peter Vesterbackas projekt Finest Future som går ut på att locka internationella studerande till Finland.

– Det känns roligt fast det också är utmanande. Vi har inte varit med om det här tidigare och vi vet inte före senare i vår eller i sommar vilka svenskakunskaper de har, säger Grannas.

I juni kommer man att språktesta de internationella sökandena.

– Om vi får en stor mängd internationella studerande kommer det självfallet att ställa en hel del krav också på stödåtgärder. Inte bara i skolan utan också på fritiden.

Samtidigt är det enligt Grannas inget nytt att elever när de kommer till gymnasiet inte har fullständiga språkkunskaper. Det finns elever med utländsk bakgrund runtom i landet och det är i sig ingen extrastor utmaning.

– Jag ser tvärtom vissa saker som kan gynna vår skola. De som kommer från utlandet är oftast väldigt motiverade och jag tror motivationen kan smitta av sig. Många av dem är också högpresterande studerande och det tror jag till och med kan förändra verksamhetskulturen i en skola, att det smittar av sig.

Helsingforsskolor mest populära

Ser man på hela landet hade idrottslinjen i Brändö gymnasium (Helsingfors) flest förstahandssökande, tre per plats. På andra plats kom Tölö gymnasiums bildkonstlinje (Helsingfors) med 2,3 sökande per plats. Lika många sökande per plats hade också Optimas logistiklinje. Fjärde var Jakobstads gymnasiums bildkonstlinje och på femte plats kom Grankulla gymnasium.

De fem populäraste svenskspråkiga utbildningarna i Österbotten: