Bayern München gav foten åt huvudtränaren – Thomas Tuchel presenterad som ersättare

Damernas världscup i backhoppning avslutades på fredagen i Lahtis där Yuki Ito drog längsta strået för andra gången den här säsongen med ett 123 meters hopp.

Världscupens totalsegrare blev österrikiskan Eva Pinkelnig, som sedan tidigare säkrat sin position som etta i världscupen. Pinkelnig slutade fjärde i fredagens tävlingar.

Jenny Rautionaho gjorde en fin insats och slutade på 12:e plats efter ett hopp på 118,5 meter i andra omgången. Finländskans bästa placering i världscupen den här säsongen var en 11:e plats.

Julia Kyykkänen lyckades också ta sig vidare till andra omgången där hon slutade 25:e.

Damerna världscup i backhoppning, stor backe

1. Yuki Ito JPN 238.8 poäng

2. Anna Odine Ström NOR 237.6

3. Katharina Althaus GER 236.9

4. Eva Pinkelnig AUT 235.4

5. Eirin Maria Kvandal NOR 234.1

6. Maren Lundby NOR 233.7

7. Silje Opseth NOR 229.1

8. Marita Kramer AUT 228.9

9. Thea Björseth NOR 226.6

10. Ema Klinec SLO 225.4

...

12. Jenny Rautionaho FIN 221.2

25. Julia Kykkänen FIN 189.9