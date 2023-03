Video från grytprov visar hundar och rävar som ryker ihop och blod som torkas upp – expert: ”Enligt mig bryter man helt klart mot lagen”

I Finland anlagstestas grythundar fortfarande med levande bytesdjur. Flera experter som sett materialet som djurrättsorganisationen Oikeutta Eläimille gett ut anser att det handlar om djurskyddsbrott.

– Veterinären sade att hen aldrig mer kommer hit eftersom här är så mycket blod, säger en röst på upptagningen som gjorts i Virmo, och någon skrattar.

Det här är en av de scener som finns med på upptagningar från anlagsprov som ordnats för grythundar som djurskyddsorganisationen Oikeutta Eläimille har kommit över och gett ut.

I Finland ordnas anlagstest fortfarande under arrangerade former med levande djur. Ett konstgjort tunnelsystem byggs upp där hundarna ska gå in och visa att de uppfyller kraven som ställs på rasen. I tunneln placeras också en räv, som enligt bestämmelserna ska vara uppfödd och vaccinerad.

Räven och hunden ska enligt reglerna inte få ta ihop, men på materialet sker det.

Experter fördömer

Nyhetsbyrån STT har visat materialet för olika experter. Enligt dem är det möjligt att materialet visar brott som begås.

– Ur min synvinkel finns här flera olika tillfällen där man har orsak att misstänka brott mot djurskyddslagen, säger specialsakkunniga Toni Lahtinen från SEY Djurskyddet Finland. Lahtinen har en bakgrund inom polisväsendet.

Enligt lagen får man inte orsaka djur onödigt lidande.

Bildtext I Danmark är det förbjudet att använda levande djur vid anlagsprov som ordnas för hundar. Bild: Lehtikuva räv,djurskydd

Mötena mellan djuren kan jämföras med djurslagsmål, säger veterinären och djurtränaren Anna-Mari Olbricht som också sett upptagningen. Hon säger att prov i den här formen inte längre borde få förekomma.

– Anlagsprov och träning där man använder levande rävar i konstgryt orsakar onödigt lidande för rävarna och borde förbjudas helt.

Olbricht är också medlem i Jord- och skogsbruksministeriets delegation för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande. Delegationen har i februari gjort ett ställningstagande där man föreslår ett förbud.

I Danmark är användning av levande rävar förbjudet, i stället använder man robothundar.

Taxklubben utreder

Taxar är bland de raser som används som grythundar tillsammans med bland annat olika mindre terrierraser. Ordförande för Finska Taxklubben FTK rf, Timo Mäkelä, säger att förbundet ska utreda händelserna. Han understryker att förbundet fördömer all verksamhet där djur utsätts för onödigt lidande i strid med djurskyddslagen.

Också Finska Kennelklubben har kommit med ett ställningstagande där man tar avstånd från regelvidrig verksamhet och meddelar att man utreder händelserna.

Turun Seudun Mäyräkoirakerho har i Virmo arrangerat ett av tillfällena som det finns material från. Klubben har i ett e-postmeddelande till STT medgett att man misslyckats att förhindra kontakt mellan hund och räv och att man beklagar det skedda.

Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat och Suomen Kettuterrierit har arrangerat ett tillfälle i Vichtis. I materialet därifrån finns inga kontakter mellan hund och räv, men experterna som STT visat materialet för bedömer att hundar på materialet regelvidrigt tvingas in tunnlarna och att de låter på ett sätt som ger skäl att misstänka att de orsakas onödigt lidande. Enligt arrangörerna handlar det om normala läten.

Oikeutta eläimille har bett polisen utreda händelserna på upptagningarna.

Källa: STT