Kostsamma magplask för Niilo Moilanen och Ville Ahonen i sista kvartsfinalen – Maja Dahlqvist kunde ta hem sprintcupen efter svenskt rävspel

Säsongens sista sprinttävlingar i längdskidåkning stod på programmet i Lahtis. I finalerna gick det ungefär som förväntat – och det var andra sekvenser som blev de stora snackisarna.

Kristine Stavås Skistad från Norge vann damtävlingen, medan Maja Dahlqvist från Sverige tog hem sprintcupen.

Damernas fjärde kvartsfinal blev omtalad då Dahlqvist bröt staven strax före upploppet.

Landsmaninnan Moa Ilar hade lätt kunnat åka i mål som tvåa bakom vinnaren Ane Appelkvist Stenseth, men släppte Dahlqvist förbi sig på upploppet: Dahlqvist till semifinal – Ilar utslagen och senare dessutom diskad.

– Det var helt och hållet mitt beslut, säger Ilar i tv-intervjun.

– Det kändes viktigt då det är så himla jämnt i sprintcupen. Jag tror det betyder mycket för Maja.

52 s Ilar gav Dahlqvist andraplatsen i kvartsfinalen - Spela upp på Arenan

Finland hade sex damer i kvartsfinal, men endast en tog sig till semifinal. Kerttu Niskanen slutade sist i den andra semifinalen och var inte nära en finalplats.

Niskanen, som inte är någon sprintspecialist, tycker att det var roligt att få åka semifinal på hemmaplan.

– Jag är alltid nöjd då jag går så här långt, säger Niskanen.

– Det gick fort och det fanns förhoppningar om att gå till final på tid, men jag får medge att jag inte räckte till.

I finalen gjorde tävlingens två stora förhandsfavoriter, Kristine Stavås Skistad och Jonna Sundling, ett tidigt ryck. Sundling kom först in på upploppet, men Stavås var starkare på slutet och vann med 0,13 sekunder.

20 s Kristine Stavås Skistad tar hem damsegern - Spela upp på Arenan

Tiril Udnes Weng slutade trea och Maja Dahlqvist fyra. Dahlqvist behövde sluta minst femma för att ta hem sprintcupen – och lyckades alltså med det.

Dahlqvist, som inte vunnit en enda sprinttävling den här säsongen, tackade sina lagkamrater.

– Jag är enormt tacksam för inställningen de har. De vill verkligen köra för mig.

– Det är extremt stort, nästan så man blir gråtfärdig, säger Dahlqvist.

Nadine Fähndrich, som blev utslagen i Niskanens semifinal, fick nöja sig med andraplatsen i sprintcupen.

Kostsam blåvit kollision

Niilo Moilanen var herrkvalets stora utropstecken då han hade den tredje snabbaste tiden. Moilanen valde kvartsfinal fem, där också Ville Ahonen fanns.

47 s Niilo Moilanen och Ville Ahonen åker ihop - Spela upp på Arenan

I den sista tvära kurvan krockade Ahonen och Moilanen, och Moilanen var på rumpan i tre olika repriser. Båda fick sina semifinaldrömmar grusade och besvikelsen var stor.

– Det här känns riktigt tungt. Det gick fort och jag undrar om inte tiderna hade räckt till för avancemang, säger Ahonen.

Den femte semifinalens trea, Ben Ogden, var fyra tiondelar från att avancera på tid.

– Jag hade bra skidor och hade nog fixat en semifinalbiljett, analyserar Ahonen.

Det här var säsongens höjdpunkt ― Niilo Moilanen

Moilanen hade ont i skinkan.

– Förhoppningsvis klarar jag mig med blåmärken, det var bara is i hela kurvan.

Han tackade för publikens stöd som bjöd på lite tröst.

– Det här var säsongens höjdpunkt sett till stämningen. Nästa gång får jag vara noggrannare i kurvan, men åtminstone kommer jag inte att glömma den här tävlingen, säger Moilanen.

25 s Johannes Høsflot Klæbo åker hem segern - Spela upp på Arenan

I finalen levererade storfavoriten Johannes Høsflot Klæbo än en gång och åkte hem segern med klar marginal.

– För att vara ärlig är det skönt att säsongen tar slut. Det ska sitta bra med lite ledighet, säger Klæbo.

Svensken Calle Halfvarsson slutade tvåa och sedan var det norskt på platserna 3–6.

Resultat, damer:

1. Kristine Stavås Skistad NOR 3.08,63

2. Jonna Sundling SWE +0,13

3. Tiril Udnes Weng NOR +6,55

4. Maja Dahlqvist SWE +7,38

5. Ane Appelkvist Stenseth NOR +7,49

6. Emma Ribom SWE +11,96

Resultat, herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 2.48,58

2. Calle Halfvarsson SWE +0,75

3. Erik Valnes NOR +0,93

4. Even Northug NOR +1,31

5. Harald Østberg Amundsen NOR +1,63

6. Sindre Bjørnestad Skar NOR +2,95