Iivo Niskanen drog länge men var chanslös på slutet – Klæbo tangerade Johaugs segerrekord

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 44.13,0

2. Pål Golberg NOR +5,4

3. William Poromaa SWE +6,0

4. Mikael Gunnulfsen NOR +6,7

5. Simen Hegstad Krüger NOR +7,9

-----------

9. Iivo Niskanen FIN +8,6

12. Ristomatti Hakola FIN +29,8

13. Perttu Hyvärinen FIN +30,8

15. Remi Lindholm FIN +37,0

16. Markus Vuorela FIN +38.2

24. Ville Ahonen FIN +1.34,8

25. Lauri Lepistö FIN +1.36,9

30. Niko Anttola FIN +1.54,5

49. Eero Rantala FIN +3.01,1

54. Miro Karppanen FIN +3.41,3

56. Juuso Haarala FIN +3.43,1

61. Joonas Sarkkinen FIN +4.13,9