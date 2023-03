Totalcupen

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 2 715

2. Pål Golberg NOR 2 243

3. Federico Pellegrino ITA 1 635

22. Perttu Hyvärinen FIN 734

Distanscupen

1. Pål Golberg NOR 1 258

2. Johannes Høsflot Klæbo NOR 1 154

3. Didrik Tønseth NOR 1 065

11. Perttu Hyvärinen FIN 589

Sprintcupen

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 1 261

2. Lucas Chavanat FRA 907

3. Even Northug NOR 843

16. Niilo Moilanen FIN 448