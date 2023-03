Många finländare i hetluften i NHL – Mikko Rantanen vevade in öppningsmålet köksvägen

Tre finländska målgörare kunde registreras under nattens matcher i NHL. Även Kevin Lankinen stod för en fin prestation i målet i Nashville.

Mikko Rantanen närmar sig 50 gjorda mål i NHL. I natt gjorde han mål nummer 48 då hans Colorado vann över Arizona. Och det var inte vilket mål som helst, utan Rantanen lyckades veva in pucken bakom målvakten i ett sent öppningsmål under andra perioden.

I samma match gjorde även Matias Maccelli mål för Arizona.

I matchen mellan Carolina och Boston gjorde Sebastian Aho mål för hemmlaget efter en snygg passning av klubbkompisen Jordan Martinook.