Nål hittad i skolmaten i Kvarnbackens skola igen – efter paus på flera månader

Problemet med knappnålar i skolmaten i Kvarnbackens skola i Borgå är tillbaka. Det här är den femte nålen som har hittats i skolmaten.

En knappnål hittades i skolmaten på måndagen (27.3).

”Ingen kom till skada och skolan har samlat de elever som var närvarande under incidenten för diskussion”, berättar Rikard Lindström, direktör för svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i stadens pressmeddelande.

Skolan erbjuder eleverna stödsamtal vid behov och man tar i bruk samma åtgärder med övervakningen av lunchen som under hösten.

Paus på fyra månader

Under november månad hittades fyra knappnålar i skollunchen under fyra separata tillfällen. Som tur är skadades ingen, men den fjärde gången var knappnålen nära att ha kunnat bli svald under måltiden.

Händelserna polisanmäldes och skolan tog i bruk olika säkerhetsåtgärder, som att plocka bort alla knappnålar från de allmänna anslagstavlorna och hålla matsalens dörrar låsta mellan lunchturerna. Eleverna fick inte längre ta mat själva utan maten delades ut av vuxna.

Efter årsskiftet fick eleverna igen själva börja ta mat, men fler vuxna fortsatte övervaka luncherna och eleverna fortsatte äta i mindre grupper. Det blev aldrig riktigt klart vem som placerat knappnålarna i maten, även om man i skolan hade sina misstankar.