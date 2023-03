Matias Maccellis två mål räckte inte för Arizona – Barkovs poängsvit bruten

I nattens NHL blev Matias Maccellis tvåmålsskytt i Arizonas förlust mot Edmonton. Trots Erik Haulas mål i numerärt underläge blev det stor förlust för New Jersey. Barkovs fina poängsvit bruten.

TPS-fostrade Matias Maccelli stod för säsongens nionde och tionde NHL-mål när Arizona förlorade mot Edmonton med 4–5. Maccelli skrev sig snabbt in i målprotokollet. Han gjorde matchens första mål när 3.50 var spelat i första perioden.

Matchen svängde fram och tillbaka, och i den tredje perioden var Maccelli framme igen när han reducerade matchen till 3–4. Han snappade upp en retur och tryckte in pucken i mål.

Matias Maccelli har den här säsongen gjort 43 poäng, 10 mål och 33 passningspoäng.

I matchen blev Edmontons Connor McDavid den tionde spelaren i NHL:s historia att göra 140 poäng i grundserien när han spelade fram till 1–1 målet.

Haulas kvitteringsmål hjälpte inte New Jersey

New Jersey Devils förlorade mot New York Islanders. I den första perioden var det Islanders som tog ledningen när svenske Pierre Engvall tryckte in en retur från nära håll.

Erik Haula kvitterade matchen i andra perioden när han i numerärt underläge kom fri och lyfte in en backhand bakom målvakten.

Efter målet var det Islanders som förde spelet och hade 17 skott mot Devils 8 i den andra perioden.

– Vår målvakt spelade bra. Han fick många skott på sig och släppte bara in ett mål i andra perioden. Han gjorde många bra räddningar, Säger Erik Haula efter den andra perioden.

Men i sista perioden rann matchen i väg för New Jersey när Islanders gjorde 3–1 som sedan blev till 5–1 efter två mål i tom kasse.

Barkovs fina poängsvit bruten i förlustmatchen

Inför Floridas match mot Ottawa hade Alexander Barkov gjort poäng tio matcher i rad. Men mot Ottawa blev han nollad när Florida förlorade med 2–5.

Eetu Luostarinen blev som enda finländare uppskriven i poängprotokollet med sin passning till Floridas andra mål.

– De har skickliga killar i numerärt överläge. Vi tog ett par dumma utvisningar, inklusive mig själv. Vi måste hålla oss borta från utvisningsbåset, säger Luostarinen

I och med denna förlust har Florida Panthers nu förlorat fyra matcher i rad.

Alexander Barkovs fina poängsvit med fyra mål och tolv passningspoäng tog slut efter tio matcher.