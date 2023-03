Angélique Kidjo, Arvo Pärt och Chris Blackwell får Polarpriset

Artisten Angélique Kidjo, kompositören Arvo Pärt och skivbolagsgrundaren Chris Blackwell är årets mottagare av Polarpriset.

Beninska Angélique Kidjo är en av världens kändaste afrikanska artister och femfaldig Grammyvinnare.

Kidjo beskriver sig själv som internationell artist och har gjort musik i flera genrer, däribland pop, afrobeat, jazz och reggae. Hon har sammanlagt släppt 16 album, senast Mother Nature år 2021. Hon talar och sjunger på fem språk: fon, franska, yorùbá, goun och engelska.

I prismotiveringen beskrivs hon som en unik och framåtsträvande artist och låtskrivare.

”Jag är otroligt ödmjuk inför att få priset och finner inga ord stora nog att förklara vad det betyder för mig. Det kommer med ett ansvar att fortsätta utföra mitt arbete som artist”, säger Kidjo i ett pressmeddelande.

Estnisk superstjärna inom klassiska musiken

Den estniska tonsättaren Arvo Pärt får det klassiska priset. Pärt är en av vår tids populäraste nu levande kompositörer vars musik enligt prismotiveringen skapar djup i alla bemärkelser.

Pärt, född 1935, nådde internationell erkännande genom religiöst färgade verk som Johannespassionen. Influerad av religiös musik och gregorianska körverk har Arvo Pärt skapat kompositionsstilen tintinnabuli, efter det latinska ordet för klocka, där musiken rör sig enligt en given struktur.

”Arvo Pärt har liknat sin musik vid vitt ljus. Det är i mötet med den prisma som är lyssnarens själ som alla färger blir synliga. Den som hört hans minimalistiska kompositioner förstår exakt vad som menas.”

Under 2000-talet har Arvo Pärt tillägnat framförandet av sina verk den mördade ryska journalisten Anna Politkovskaja och andra dissidenter i Ryssland.

Gränsutsuddande artistmakare

Den tredje Polarpristagaren är Chris Blackwell, grundare ett av världens mest framgångsrika skivbolag, Island Records.

Blackwell har under ett halvt sekel varit en av nyckelfigurerna i populärmusikens utveckling. Han grundade Island Records 1959 och ligger bakom artister som Bob Marley, Grace Jones, Yusuf/Cat Stevens och U2 med flera. År 2001 blev Blackwell invald i Rock and Roll Hall of Fame.

Enligt prisjuryn har Blackwell öppnat upp världen genom att sudda ut gränserna mellan genrer.

”Inom folk, rock och disco har han satsat på kompromisslösa artister och hjälpt dem att bli den bästa versionen av sig själva. Aldrig med fokus på försäljningssiffror utan på låtarna och albumen som konstverk.”

Prisutdelningen äger rum tisdagen den 23 maj i Stockholm.