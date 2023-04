Lordi håller flaggan högt för Chock Metal — Grönroos garage listar fem underbart fåniga musikvideor som förenar hårdrock med skräck och anarki

Lordi är ute med nya skivan Screemwriter's Guild.

Lordi är tillbaka. Men en liten törn i sidan av gummidräkten är en envis liten nyhet från 2006 som vägrar försvinna hur mycket han än sopar med sin monsterkvast. Nyligen lyfte tidningen Classic Rock igen upp grejen efter flera års paus och Lordi får skämmas igen. Det handlar om ett oeftertänksamt uttalande i en intervju angående bandets stora förebilder Kiss och Alice Cooper.

— Det där är en sådan där ”gift that keeps on giving”. Jag säger bara att voj fi**an, inte nu igen! suckar Lordi om att nyheten grävts fram igen ur arkivet.

När någon medlem i Lordi säger någonting så tror alla att det är jag som har sagt det” ― Lordi

Det som stör Lordi mest är att det inte var han själv som snackade skit om Alice Cooper och Kiss utan bandets förra gitarrist Amen som tenderade att uttala sig på fyllan på dålig rallyengelska.

— Många år senare erkände Amen att han hade viljat väcka litet reaktioner. Men han har ju inte fått lida av det, utan jag. Både Alice Cooper och Paul Stanley har jävlats med mig om uttalandet. För när någon medlem i Lordi säger någonting så tror alla att det är jag som har sagt det, säger Lordi.

Att släppa en ny skiva känns för Lordi som att ge ut en singel efter föregående albumhelhet Lordiversity som bestod av sju nya studioalbum - i sju olika genrer. På nya plattan Screemwriter's Guild går han nu tillbaka till soundet på första albumet Get Heavy (2002).

I podden Grönroos garage berättar Lordi om det försmädliga Alice Cooper-Kiss-uttalandet, sin nya dräkt och varför thrash metal-skivan var svårast att knäcka koden för medan disco-skivan var enklare att göra.

