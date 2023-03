Här protesterar israeliska attackdykare under vattnet mot omstridd reform av rättsväsendet

H. har i över tre årtionden jobbat under vattnet och under täckmantel för den israeliska marinen, under en tid direkt under den nu avskedade försvarsministern Yoav Gallant.

H. och hans vänner från israeliska kommandoenheter tog på sig dykutrustningen tidigare i månaden och genomförde en demonstration mot regeringens omstridda planer på en reform av rättsväsendet.

”Vi demonstrerade varje lördag utanför hans (Gallants) hus och bad honom om hjälp. Till slut ställde han upp”, säger H.

Gallant vädjade på lördagen till regeringen och bad att den skulle stoppa reformen. Han efterlyste en dialog och varnade för att reformplanerna hade skapat en spricka i samhället som påverkade militären och äventyrade landets säkerhet.

Premiärminister Benjamin Netanyahu beslutade då att avskeda försvarsministern, vilket ledde till nya, massiva demonstrationer.

Det israeliska försvaret förstärker sina enheter på Västbanken efter ett år av våldsamheter som krävt 250 dödsoffer på den palestinska sidan och över 40 dödsoffer bland israelerna. Genom att avskeda försvarsministern satte regeringen enligt kritiker sina egna intressen framför nationens intressen.

Reformen av rättsväsendet skulle ge regeringen mera att säga till om då domare utses. Samtidigt skulle högsta domstolens möjligheter att ingripa mot lagar begränsas.

Den israeliska regeringens radikala reform av rättsväsendet utlöser massiva protester : ”Vi riskerar att förlora vår demokratiska identitet” Benjamin Netanyahu vill frånta Högsta domstolen rätten att utvärdera lagar och regeringsbeslut medan hans högerregering skulle få rätt att utnämna domare på alla nivåer.

Bild: Amir Cohen/UPI POOL/Shutterstock/All Over Press Benjamin Netanyahu,Israel,Likud

Ett lagförslag som redan godkänts är att riksåklagaren inte längre har rätten att avsätta en sittande premiärminister. Det spekulerades att riksåklagaren var på väg att avsätta Netanyahu på grund av jäv i fråga om reformen av rättsväsendet och en pågående rättegång mot premiärministern.

Regeringen säger att den fått ett mandat av sina väljare och att försöken att stoppa regeringens planer är odemokratiska. Domstolsväsendet lutar enligt regeringen politiskt åt vänster.

Netanyahus kritiker anser att reformerna skulle undergräva demokratin i landet. Dessutom finns det ett starkt motstånd mot både Netanyahu och regeringen, som är den mest högerorienterade under Israels historia.

H. säger att det här är den värsta tiden någonsin i Israel.

”Något som vi alla byggt upp under 75 år, är vi redo att förstöra det? För vem?”

H. är ändå optimistisk. ”Det är inte en fråga om majoritet, vänster eller höger, folket har talat och det finns ingen som är starkare än det israeliska folket.”



Källor: Reuters, BBC, DW