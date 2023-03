Vasabördiga Lina på plats i protesternas Paris: "Jag känner mig trygg trots omständigheterna"

Under tisdagen uppgavs 900 000 protestera mot pensionsreformen runtom i Frankrike, av dem 100 000 i Paris. Lina Nystrand befinner sig som bäst på utbytesstudier i huvudstaden, men har inte känt sig rädd en enda gång.

Lina Nystrand som annars studerar journalistik och kommunikation på Soc & kom i Helsingfors befinner sig just nu i Paris för en utbytestermin. I fyra månader ska hon studera internationella relationer.

Nystrand kom till Paris i mitten av januari, strax innan de första strejkerna och protesterna bröt ut. Det efter att president Emmanuel Macron kringgått parlamentet för att införa en ny pensionsålder på 64 år som är två år högre än dagens.

– Det har präglat hela min vistelse. Redan under de första veckorna började strejkerna och det har också gjort att min skola varit stängd en dag nästan varje vecka, säger Lina Nystrand.

– Jag har också kommit till skolan några gånger då studerande har protesterat utanför ingångarna och har lagt soptunnor framför dörrarna så det har varit omöjligt att ta sig in.

Bildtext Strejkerna och protesterna bröt ut kort efter att Lina Nystrand anlände till Paris för utbytesstudier. Därför har hon hunnit vänja sig. Bild: Lina Nystrand / Yle ungdomar

Går att undvika protesterna och leva som vanligt

Vi möter Nystrand via videosamtal på tisdag eftermiddag. Just den här dagen har ingången till hennes universitet blockerats och föreläsningarna har antingen inhiberats eller gått på distans via videosamtal.

Har du känt dig rädd någon gång under den här tiden?

– Nej, faktiskt inte. Det man ser i medier ser väldigt skrämmande ut, kaotiskt och dramatiskt. Det är mest på de stora gatorna och torgen som det är kaotiskt och det är där de protesterar som mest. Lever man här i ett vanligt kvarter märker man inte så mycket av det. Det har varit lätt att undvika.

Lina Nystrand säger att stämningen i Paris är oroligare än vanligt. Bland annat märker hon att många varit frustrerade på att sophämtarna strejkat och att det som en följd av det varit smutsigt på gatorna.

– Jag tror att många har varit frustrerade över det, eftersom den vackra bilden av Paris som en fin, romantisk stad har förstörts under de senaste veckorna.

Bildtext Överfulla soptunnor blev en vanlig syn på Paris gator så länge som sophämtarna strejkade. Bild: Yle/Lina Nystrand Paris,protester,demonstrationer,strejker

Frustration och samhörighet på en och samma gång

Nystrand berättar att hon av ren nyfikenhet själv tagit sig ut på gatorna för att kolla på protesterna och känna stämningen.

– Jag tror att många går ut med sina vänner för att känna samhörighet. Det är inte bara den här frustrationen och ilskan utan mycket samhörighet och gemenskap.

Samtidigt säger Lina Nystrand att det redan bland hennes franska bekanta råder separata åsikter om situationen.

– Jag vet fransmän som tycker att det känns överdrivet och onödigt, men jag vet också folk som tycker att protesterna är helt berättigade och att medborgarna inte ska ge sig.

Om jag uppfattar dig rätt tänker du inte att du vill åka hem?

– Nej, inte alls. Jag tycker att det går bra att leva min vardag här, jag störs inte alls av det. Jag känner mig trygg trots omständigheterna. Jag börjar också vara van med det, eftersom det här har hållit på under nästan hela tiden som jag har varit här.