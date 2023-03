Damernas fotbollslandslag till Slovakien i väntan på Uefa:s besked om EM 2025 – landslagstränaren Saloranta: ”Linda Sällström blir allt mångsidigare”

Damernas fotbollslandslag åker på ett träningsläger i början av april där man samtidigt spelar två landskamper mot Slovakien. Landslagsspelarna får nästa vecka också veta om drömmen om hemma-EM blir verklighet.

Båda landskamperna kommer att spelas i Senec, den första matchen spelas den 7 april och den andra tre dagar senare. Finland jagar en fortsättning på det framgångsrika landslagsåret efter att Finland i februari vann Cyprus Cup med en rent spel. Då besegrades Kroatien med 4–1, Ungern med 8–0 och Rumänien med 4–0.

Finland och Slovakien var i samma grupp i VM-kvalet som avslutades i höstas. Då vann Finland sin hemmamatch med 2–1 medan matchen i Slovakien slutade oavgjort 1–1. Finland är 29:a i FIFA-rankingen och Slovakien är 46:a.

– I Cyprus Cup fungerade vårt anfallsspel. Vi skapade mångsidiga anfall, och spelade effektivt. Nu har vi inte lika många rena anfallsspelare med och betoningen är mera på försvarsspelandet, kommenterade Saloranta.

– Slovakien är en bra motståndare för oss då vi vill möta ett lag från B-ligan med tanke på Nations League-lottningen i maj. Slovakien är ett tätt försvarande lag med bra kontringar, och här får vi en bra möjlighet att öva på vårt omställningsspel. Att ställa om från egna anfall till försvarsspelande hört till de viktigaste områden i dessa matcher, sade Saloranta.

Bildtext Landslagstränaren Marko Saloranta nominerade 25 spelare till Slovakien. Bild: /All Over Press Finlands damlandslag i fotboll

Tränaren nöjd över att Linda Sällström valde att fortsätta

Flera av landslagets mångåriga nyckelspelare har valt att avsluta landslagskarriären. Nya namn får försöka slå igenom i landslaget efter att bland annat Anna Westerlund, Tuija Hyyrynen och Essi Sainio tackat för sig. Marko Saloranta tycker att det är speciellt roligt att ändå landslagets alla tiders målskytt Linda Sällström valde att fortsätta.

– Jag är inte den enda som är glad över att Linda fortsätter. Det är fint att se att hon fortfarande utvecklas trots att hon är 35 år. Det är otroligt att hon ännu blir mångsidigare. Fyra mål på en och en halv match i Cyprus Cup berättar allt om henne, sade Saloranta.

Bildtext Linda Sällström fortsätter att panga in mål för Finland. Bild: Tomi Hänninen / Yle Finlands damlandslag i fotboll,EM i fotboll 2022,fotboll,fotbollsspelare,fotbollspelare damer,Linda Sällström

Arrangören av EM 2025 avgörs nästa vecka

Nästa vecka blir väldigt spännande för damlandslaget också på grund av en helt annan orsak. Det europeiska fotbollsförbundet Uefa samlas till möte i Lissabon där man kommer att fatta beslut om vem som får arrangera damernas fotbolls-EM år 2025.

De nordiska länderna Finland, Sverige, Danmark och Norge har sökt om ett delat värdskap av EM-tävlingarna. De tre övriga som sökt om att få arrangera fotbolls-EM är Frankrike, Polen och Schweiz.

– Jag tycker själv att vi är den bästa kandidaten, och har stora förhoppningar på Uefa. Vi har jobbat hårt i över ett år och vi är stolta över vårt nordiska samarbete, kommenterade Bollförbundets utvecklingschef Heidi Pihlaja.

– Vårt huvudbudskap har varit att vi lovat alla tiders största EM-tävlingar. Den nordiska ansökan kommer att föra turneringen till en helt ny nivå med slutsålda arenor. Dessutom har vi fört fram vårt jobb med hållbar utveckling och ansvarsfulla arrangemang, sa Pihlaja.

Också landslagstränaren Marko Saloranta hoppas på den nordiska ansökan.

– Naturligtvis skulle det vara enormt om det blev verklighet. Jag hade möjlighet att medverka i tränarstaben i hemma-EM 2009, och det gav otroliga minnen, sade Saloranta.

Ifall den nordiska ansökan vinner kommer EM-fotbollen 2025 att spelas i följande åtta städer: Helsingfors, Tammerfors, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Odense, Oslo och Trondheim.

– De nordiska länderna har jobbat i tätt samarbete med varandra, såväl mellan förbunden som mellan städerna. Vi har lärt oss mycket av varandra, sade Pihlaja.

Uefa fattar beslutet om EM 2025 på tisdag den 4 april.

Landslaget till Slovakien-matcherna:



Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC

Anna Tamminen, Hammarby IF

Milla-Maj Majasaari, IK Uppsala Fotboll

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Joanna Tynnilä, HJK

Eva Nyström, Hammarby IF

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Nanne Ruuskanen, SK Brann

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, Parma Calcio 1913

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Nea Lehtola, Brøndby IF

Adelina Engman, Hammarby IF

Emma Peuhkurinen, KIF Örebro

Katariina Kosola, KIF Örebro

Vilma Koivisto, IFK Norrköping

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, KuPS

Olga Ahtinen, Linköpings FC

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Vittsjö GIK

Heidi Kollanen, KIF Örebro