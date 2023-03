Påven intagen på sjukhus i några dagar – har inte covid

86-årige påve Franciskus togs in på sjukhus på onsdagen med andningssvårigheter, meddelar Vatikanen. Han kommer stanna där några dagar och ställer in alla åtaganden under tiden.

– De senaste dagarna har påven klagat på att han haft svårt att andas, säger talespersonen Matteo Bruni enligt AFP.

Franciskus åkte till Gemellisjukhuset i Rom där man upptäckte en luftvägsinfektion. Enligt Bruni har man uteslutit covid-19.

Franciskus har den här månaden varit påve i ett decennium.

Han var på gott humör men grimaserade då han hjälptes in i den så kallade ”påvemobilen” på onsdagen, och hämtades senare av ambulans. Hans planer för åtminstone torsdagen har inhiberats.

Påven saknar en del av sin ena lunga efter att han som 21-åring drabbades av en lungsjukdom och opererades.

Argentinaren Franciskus lider också sedan några månader tillbaka av kroniska knäsmärtor och har använt en rullstol.

I juli 2021 opererades hans tjocktarm på samma sjukhus han nu är inlagd på. I somras berättade han att han då fortfarande kände av erfarenheterna från sin sextimmars session i operationssalen. I vintras sa han att tarmproblemen återvänt.

Kan gå samma väg som sin företrädare

Franciskus har sagt att han kommer gå samma väg som sin företrädare, påve Benedictus XVI, om sjukdom eller ålder börjar påverka hans arbete.

Benedictus blev 2013 den första påven i modern tid som abdikerade. Han dog på nyårsafton för tre månader sedan.

Men Franciskus har också understrukit att abdikation inte får bli en trend för påveämbetet.

Nu hoppas tiotusentals katoliker på att påven ska tillfriskna snart. På söndag inleds nämligen de viktiga påskfestligheterna, där påven spelar en central roll för folkmassorna som besöker Rom och Vatikanen högtiden till ära.