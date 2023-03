Det fortsätter brinna i Strömberg Park – brandkåren ändrar strategi under morgonen

Storbranden som bröt ut i Hitachis fabrik på Strömberg Park-området i Vasa på onsdagseftermiddagen fortsätter ännu på torsdagsmorgonen. Brandkåren har hållit branden under kontroll under natten.

Jourhavande brandmästare Johan Sandell på Österbottens räddningsverk uppger att de haft som plan att hålla branden kontrollerad under natten.

– Vi har varit här hela natten. Vi fattade beslut om att hålla branden under kontroll under natten och så ska vi göra upp en ny plan under morgonen hur vi fortsätter, säger Johan Sandell.

Vid 5.30-tiden befann sig sju enheter på plats, vilket är färre än under onsdagen.

Branden bröt ut vid 13-tiden på onsdagseftermiddagen.

Vid 16.30-tiden uppgav dåvarande jourhavande brandchef Jarmo Peltonen för Yle att det är transformatorolja som brinner. Han uppskattade mängden till mellan 15 000 och 100 000 liter.

Omkring 200 personer arbetar i fabriken där branden bröt ut. Inga personer uppges ha kommit till skada i branden.

Bildtext Branden bröt ut på Strömberg Park-området på onsdagseftermiddagen. Vasa,Strömberg Park

Räddningsverket lyckades snabbt begränsa branden till den avdelning där branden fick sin början. Branden orsakade omfattande skador på åtminstone den avdelning där branden startade.

På eftermiddagen varnade räddningsverket för att giftig rök sprids med vinden i riktning mot Melmo bostadsområde. Klockan 18 meddelade man att faran för allmänheten är över.

Vi uppdaterar.