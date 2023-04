Norrena & Frantz: ”Jag var förlamad av sorg, då passade bönderna på att lura mig”

Den här artikeln innehåller inte ett enda aprilskämt. Däremot nog några ganska ledsamma historier om att bli ordentligt lurad.

Det är lite pinsamt att vara en lättlurad person. I efterhand kanske omgivningen himlar med ögonen och säger ”ja men hur tänkte du när du skrev på det där pappret/ lånade ut dina surt förvärvade pengar/ tackade ja till det där skumma erbjudandet?”

Men det är orimligt att vara på sin vakt precis hela tiden. Ibland kanske man bara vill vara snäll och försöka hjälpa någon som visar sig vilja lura en. Eller, som i ett av breven nedan, är man förlamad av sorg över att ha förlorat en närstående, och då kan det hända att man undertecknar dokument som gör att arvet hamnar i fel händer.

Nej, istället för att läxa upp den som blivit lurad borde vi trösta och stötta varandra. Och gärna dela med oss av våra historier då vi blivit förda bakom ljuset, för med den delade kunskapen blir det lättare att gardera sig själv och sätta lurendrejarna på plats.

Nedan publicerar vi några av veckans brev, flera hör du i podden!

Luraktiga bönder och bröstbedrägerier 31:54

Bönderna lurade mig, den dumma stadsbon

Efter mina föräldrars bortgång skulle jag förnya ett arrendeavtal på jordbruksmarken. Bråttom var det, bonden ringde nonstop och tjatade.

Jag var bedövad av sorg just då. Jag var inte insatt i jordbruket utan föräldrarna hade alltid skött alla ärenden. I sorg och brådska skrev jag på kontraktet.

Sedan fick jag reda på att jag skrev på ett rent lurendrejeri. Arrendepriset var taget för 20 år sedan och hade mer än fördubblats sedan dess! Det fanns heller inget att göra på rättslig väg då mitt namn redan stod på pappret.

Jag tyckte bonden gjorde det där på ett ruttet och fult sätt. Han kände till den aktuella prisnivån och visste att jag var mitt upp i en sorgeprocess.

Även då jag sålde bort traktorer och jordbruksmaskiner som blivit kvar efter pappa så var många bönder riktigt ohyfsade, fula i mun och försökte lura mig på allt. Jag ångrar att jag inte genast sålde bort allt och tog hjälp av en yrkesförmedlare.

Aldrig mera landet, kvinna snart 50

Ville slippa hängbrösten, vaknade upp som Pamela Anderson

Efter amning var mina bröst hängiga, så jag gick efter moget övervägande på en konsultation. Jag ville göra ett bröstlyft.

Kirurgen var vänlig men väldigt mån om att boka in operationen, fast jag ju inte ens hade bestämt mig ännu. Hon rekommenderade att vi också skulle sätta in implantat och till sist lät jag mig övertygas om att lägga in den minsta möjliga storleken. Hon talade så varmt om implantatet och om hur otroligt bra resultatet skulle bli.

När jag vaknade upp efter operationen så sa hon att allt gått bra, men att hon hade tagit med fel implantat till operationen men hon lade in dem hon hade med. Och det var betydligt större än dem jag valt!

Mina bröst var lindade och jag var lite groggy efter operationen, så det var först några dagar senare som jag insåg vad som hänt.

Jag som bara hade velat ha ett enkelt bröstlyft och inga implantat alls såg nu ut som Pamela Anderson!

Jag kände mig smutsig och lurad.

Jag är ännu i process att få pengarna tillbaka men ord står mot ord och det verkar inte som att jag kommer få ersättning.

Och jo, jag har anmält händelsen.

Ville bara lyfta hängbrösten

Hela min mans livshistoria var en bluff

Det var min blivande man som lurade mig med sin livshistoria. Han berättade bland annat känslosamt om sin tidigare flickvän som dött i en bilolycka.

Jag litade blint på honom och när sanningen slutligen uppenbarade sig var jag redan gift med honom och vårt andra barn var på väg.

Det visade sig vara så mycket han hade fantiserat ihop och lurat mig med att jag inte såg någon utväg än att avsluta äktenskapet.

Jag hade gift mig med ett fantasifoster och mytoman och kunde till slut inte tro på något som han sa. Ibland trodde jag att det var jag själv som blivit galen och livet var en mardröm.

Tack vare stöd från familj och vänner lyckades jag i alla fall skapa ett gott liv för mig och mina barn.

Idag är jag lyckligt gift med världens ärligaste och tryggaste man, men jag kan ännu vakna mitt i natten och svettas över att jag var så naiv och godtrogen för länge sedan.

Sanna 62