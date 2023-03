Film: What´s Love Got to Do with It – Lily James och Emma Thompson i varm romcom om arrangerade äktenskap och drömmen om evig kärlek

Veckans romcom får in både romantik och komik i ett snyggt paket. Men trots att allt i princip är helt rätt inställer sig ändå frågan om varför det är så svårt att få in en fullträff i den här genren?

Zoe (Lily James) och Kaz (Shazad Latif) har varit grannar under hela sin uppväxt. De har bott i identiska hus vid en idyllisk gata i ett trevligt område, de har delat en mysig träkoja vars grenar sträcker sig över bägge gårdarna.

I vuxen ålder blir det ändå tydligt att de kommer från olika världar. Medan han med sitt indiska påbrå balanserar mellan omvärldens fördomar och familjens krav på ett tradtionellt äktenskap bollar hon mellan arbetet som dokumentärfilmare och svajpandet mellan olika datingappar.

Strike a pose. Lily James – känd från bland annat Mamma Mia 2 och Downton Abbey – är charmig i rollen som Zoe.

Det eviga svajpande följer hennes excentriska mamma Cath (Emma Thompson) intresserat samtidigt som hon kommer med egna förslag på lämpliga kandidater.

När Kaz plötsligt meddelar att han gått med på att låta föräldrarna utse en lämplig hustru ser Zoe sin chans att göra en dokumentär om arrangerade äktenskap. För vilken producent nappar väl inte på ett upplägg med en kvinnlig regissör som tacklar ett mångkulturellt tema?

Han får en fru, hon ett jobb och publiken en politiskt korrekt dokumentär om diversitet – vad kan gå fel?

Underbara miljöer – trevliga människor

What´s Love Got to Do with It – som titeln till trots inte leker med Tina Turners låt – erbjuder en miljö man som betraktare genast är beredd att flytta in i. Det brokiga hem där tre generationer samsas om utrymmet har sin charm, Caths ombonat bohemiska singelkök har sin.

My Big Fat Indian Wedding? Love Contractually? Zoes producenter har många namnförslag på dokumentären som följer Kaz (Shazad Latif längst nere till höger) på hans väg in i ett arrangerat äktenskap.

Och då skall vi inte ens tala om den mysiga husbåt Zoe förfogar över.

Därtill präglas helheten av vänlighet och värme på ett sätt som gör det omöjligt att bli arg på huvudgestalterna trots att samtliga agerar otroligt aningslöst i relation till både varandra och omvärlden.

Kaz verkar inte tycka att det är något problem att den blivande hustrun (Sajal Aly) är måttligt road. Och hans föräldrar verkar inte oroade över att äktenskapsmäklaren (Asim Chaudry) de anlitat är så karikerad att han verkar spela i en annan sorts komedi.

Faktum är att även Emma Thompson stundvis skruvar upp komedigraderna snäppet högre än filmen i övrigt – men hon är å andra sidan så underbart avväpnande att man är beredd att förlåta det mesta.

Alltid lika sevärd. Emma Thompson spelar Zoes mamma med värme.

Däremot är det lite svårare att köpa att Zoe trots ständiga erövringar verkar vara helt blind för sina egna känslor.

Den svåraste genren

Vid sidan av ett oändligt antal Bollywoodfilmer om kärlek över kulturella gränser finns det en hel del brittiska filmer som närmar sig detta tema – inom olika genrer.

Så sent som ifjol kom den finstämda Ali & Ava om kärleken mellan en brittisk kvinna och en man med rötterna i Pakistan.

Och även om What´s Love Got to do With It – i regi av Shekhar Kapur – är lite väl lös i fogarna och onödigt mån om att vara feelgood även när det bränner till så bjuder den på en del intressanta infallsvinklar.

Intressantast är kanske grundfrågan om vad som skapar de bästa förutsättningarna för ett lyckligt äktenskap?

Är kärlek något som faktiskt kan växa fram?

Och vem är mest kapabel att utse möjliga kandidater – familjen man vuxit upp med eller en anonym dejtingapp?