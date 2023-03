Estland leder Twitterkören som hyllar Finlands slutspurt in i Nato: ”Välkommen, kära granne!”

Ett historiskt ögonblick för Finland och Nato som får en stark och kompetent ny partner, skriver USA:s Finlandsambassadör Douglas Hickey. ”Välkommen, kära granne i norr” skriver Estlands premiärminister Kaja Kallas.

Sista hindret är nu undanröjt på Finlands väg in i Nato, skriver The New York Times. Det innebär också ett betydande nederlag för Rysslands president Vladimir Putin. Med tillgång till Finlands luftrum, hamnar och farleder kommer Nato att vara i en mycket starkare position att stoppa Moskvas aggression, skriver tidningen.

Det förstärker också alliansen i Arktis och på Östersjön, kommenterar forskaren Matti Pesu på Utrikespolitiska institutet, som The New York Times intervjuat.

Före detta Natokommendören och amiralen James G. Stavridis, kallar Finland ett ”stort plus för Nato”.

Estlands regering, som kanske ivrigaste av alla väntat på Finlands inträde i Nato, kommenterar via premiärminister Kaja Kallas: ”Kära Finland, välkommen till Nato. En trygg framtid i vår region kräver vårt samarbete.”

Sveriges utrikespolitiks grand old man, förre stats- och utrikesministern Carl Bildt stämmer in i gratulationskören: Ett säkrare Finland är också ett säkrare Sverige, påpekar han.

Föga överraskande hyllar också USA:s Finlandsambassadör Turkiets ratificering av Natos 31:a medlem. ”Ett historiskt ögonblick för Finland och vi ser fram emot att snart välkomna också Sverige in i alliansen.”

Dagens Nyheters Mikael Holmström har ett allvarsammare tonläge i sin artikel om hur Sveriges situation ändras nu i och med att Finland inom kort blir fullvärdig medlem i Nato, medan Sverige får vänta. ”Om Ryssland hotar Sverige säger regeringen att Natoländerna lovat hjälpa oss. Men med ett Sverige kvar utanför Nato är det oklart hur mycket löftena är värda.”

Löften från Nato prövas först om något inträffar ― Dagens Nyheter

Svenska Expressen tar upp Natofrågan i samband med en ledare om den ryska ambassadören Viktor Tatarintsevs ”bombastiska hotbrev” till Sverige (och Finland):

”I tisdags dundrade han mot riksdagens formella beslut om att söka Natomedlemskap. Han skrev en text på ambassadens hemsida med rubriken: Ett svenskt steg mot avgrunden.

Om man inte visste bättre skulle man tro att skriften var en parodi på hur en hotfull, självgod ryss med två flaskor vodka innanför västen uttrycker sig. Men ambassadens hemsida är inte hackad.

Där hävdar Tatarintsev, bland annat, att Sverige förberetts för en lydig förvandling till ytterligare en amerikansk koloni.”

Två av tre står bakom att Sverige går med i Nato. Inte ens var femte är emot, konstaterar Expressens ledarskribent. ”De ståndaktiga neutralitetsanhängarna lär inte bli fler genom ambassadör Tatarintsevs hotfulla utbrott.”

BBC konstaterar att Finland nu är på väg att bli det sjunde Natolandet vid Östersjön, vilket ytterligare isolerar Rysslands kusttillgång till Sankt Petersburg och den lilla exklaven Kaliningrad. ”Rysslands utrikesministerium fördömde tidigare Finlands beslut och sade att det var ogenomtänkt och baserat på russofobisk hysteri.”

Men Finland tror helt enkelt att man som medlem i Nato minskar risken för en rysk attack, sammanfattar BBC.

Även om finländarna upplevt vägen till Natomedlemskapet som lång och full av oförutsedda hinder, påpekar generalsekretare Jens Stoltenberg att Finlands ratificeringsprocess varit den snabbaste i Natos historia. ”Den finska flaggan kommer att hissas vid Natos högkvarter i Bryssel inom de närmaste dagarna” försäkrade han.