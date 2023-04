Mikko Rantanen noterades för 1+3 då Colorado vann toppmötet mot Dallas – se finländarens märkliga mål i tom bur

I hockeyligan NHL är grundserien inne på målrakan. Aleksander Barkov stod för 0+3 då Florida tvålade till Columbus med 7–0 och gick upp på slutspelsplats. Mikko Rantanen låg bakom Colorados seger över Dallas.

Tunga poäng stod på spel i matchen Colorado Avalanche–Dallas Stars. Lagen kämpar om divisionssegern, som belönas med ett överkomligare motstånd i den första sluspelsomgången.

Colorado vann matchen med 5–2 och det var Mikko Rantanen som var starkt delaktig i segern. Rantanen gjorde ett märkligt mål på slutet då Dallas spelade utan målvakt. Han lobbade pucken från egen zon – och trissan gick i mål via ribban.

Bildtext Jack Johnson, Valerij Nitjusjkin och Cale Makar firar Mikko Rantanens mål. Bild: Michael Ciaglo-USA TODAY Sports/All Over Press Mikko Rantanen,Valerij Nitjusjkin,Jack Johnson,Cale Makar

Finländaren noterades för 1+3 i poängprotokollet och har alla förutsättningar att komma upp i 100 poäng. Saldot på 75 matcher är 49+43=92 poäng, vilket räcker till en tolfte plats i poängligan.

Bara två finländare, Jari Kurri och Teemu Selänne, har noterats för 50 mål eller 100 poäng under en enskild NHL-säsong.

Fyra färska poäng innebär samtidigt att Rantanen har 500 poäng i sin NHL-karriär. Tre spelare i den vassa årskullen, som reserverades 2015, har nått milstolpen. Connor McDavid har 841 poäng och Mitchell Marner 550 poäng.

Skytteligan 1. Connor McDavid (EDM) 62

2. David Pastrnak (BOS) 56

3. Leon Draisaitl (EDM) 50

4. Mikko Rantanen (COL) 49

5. Brayden Point (TBL) 48

Coloradotränaren Jared Bednar var belåten med laginsatsen mot Dallas.

– Allt fungerade från början till slut. Vi kämpade, spelade noggrant och var disciplinerade med pucken, säger Bednar på NHL:s webbplats.

Dallas chefstränare Peter DeBoer säger i sin tur att laget var väl förberett, men föll på individuella misstag.

Minnesota Wild åkte på en 1–4-bortaförlust mot Vegas Golden Knights och därmed var Colorado den stora vinnaren i kampen om divisionssegern.

Centraldivisionen Lag Matcher Poäng 1. Minnesota 76 97 2. Colorado 75 96 3. Dallas 76 96 4. Winnipeg 76 87

Aleksander Barkov stod för 0+3

I öst gick resultaten Florida Panthers väg.

Florida bortabesegrade Columbus Blue Jackets med hela 7–0, samtidigt som slutspelskonkurrenterna New York Islanders och Pittsburgh Penguins kammade noll.

Resultaten innebär att Florida är uppe på slutspelsplats, dock med en match mer spelad än Pittsburgh.

Slutspelskampen i öst Lag Matcher Poäng 7. NY Islanders 77 87 8. Florida 77 85 9. Pittsburgh 76 84 10. Buffalo 75 81

Lagkaptenen Aleksander Barkov var starkt delaktig i Floridas storseger då han noterades för 0+3 i poängväg. Förstalinan stal rubrikerna då Anthony Duclair stod för 0+3 och Carter Verhaeghe för 4+0. Verhaeghe kom samtidigt upp i 40 mål.

– Han kunde förmodligen ha gjort tre mål till, säger Floridas chefstränare Paul Maurice på NHL:s webbplats om Verhaeghes match.

Bildtext Aleksander Barkov har på 63 matcher stått för 20+51=71 poäng. Bild: Russell LaBounty-USA TODAY Sports/All Over Press Aleksander Barkov, Jr.,Johnny Gaudreau

Det var mer eller mindre spel mot ett mål då Florida vann skotten på mål med hela 49–21.

I Floridamålet var Alex Lyon prickfri med 21 räddningar på 21 skott. Han fick vakta målet igen då förstavalet Sergej Bobrovskij är sjuk och tvingades stå över för tredje gången på raken.

Anfallaren Joona Luoto debuterade i Columbus tröja. Han har senast spelat NHL-hockey i december 2019, då för Winnipeg Jets. Columbus har elva spelare på skadelistan och ställde upp med ett ytterst reservbetonat lag.

Antti Raanta höll nollan

Carolina Hurricanes bortabesegrade Montreal Canadiens med 3–0. Antti Raanta vaktade Carolinas mål och höll nollan för fjärde gången den här säsongen. Carolina vann skotten på mål med förkrossande 50–14 och Raanta hade därmed ingen särskilt svettig dag på jobbet.

– Vi var så dominerande som man bara kan vara. Vi snurrade i deras ända från början till slut, säger Carolinas chefstränare Rod Brind'Amour på NHL:s webbplats.

Raanta har varit skadad och gjorde sin första match på en månad.

– Det var ingen perfekt insats, jag tappade pucken några gånger. Men i det stora hela är jag nöjd, säger Raanta.

Sebastian Aho stod för Carolinas tredje mål och kom upp i 34 fullträffar. Jesse Puljujärvi kammade noll igen. Han har spelat tio matcher för Carolina och har ännu inte noterats för poäng i sin nya klubb. Teuvo Teräväinen var däremot sjuk och spelade inte.

Carolina och New Jersey Devils kämpar om divisionssegern. New Jersey bortabesegrade Chicago Blackhawks med 6–3. Carolina har nu 105 poäng på 75 matcher – New Jersey 104 poäng på 76 matcher.

Resultat

Nashville–St. Louis 4–1

NSH: Juuse Saros 21/22 räddningar

STL: Kasperi Kapanen 0+0, -3, 18.29

Pittsburgh–Boston 3–4

PIT: Mikael Granlund 0+0, -1, 12.24

Tampa Bay–NY Islanders 5–0

Philadelphia–Buffalo 3–6

PHI: Rasmus Ristolainen 0+0, -1, 18.48

BUF: Henri Jokiharju 0+0, -2, 22.59

BUF: Ukko-Pekka Luukkonen 39/42 räddningar

Columbus–Florida 0–7

CBJ: Joona Luoto 0+0, +/- 0, 11.54

FLA: Aleksander Barkov 0+3, +4, 16.10

FLA: Anton Lundell 0+0, +/- 0, 14.07

FLA: Eetu Luostarinen 0+0, +/- 0, 14.05

Ottawa–Toronto 0–3

Montreal–Carolina 0–3

MTL: Joel Armia 0+0, -1, 10.44

MTL: Jesse Ylönen 0+0, +/- 0, 16.07

CAR: Sebastian Aho 1+0, +/- 0, 16.01

CAR: Jesperi Kotkaniemi 0+0, +/- 0, 15.38

CAR: Jesse Puljujärvi 0+0, +/- 0, 13.11

CAR: Antti Raanta 14/14 räddningar

Chicago–New Jersey 3–6

NJD: Erik Haula 1+1, +2, 13.48

Colorado–Dallas 5–2

COL: Mikko Rantanen 1+3, +3, 21.56

DAL: Jani Hakanpää 0+0, -1, 18.23

DAL: Miro Heiskanen 0+1, -3, 26.0,

DAL: Roope Hintz 0+0, -2, 20.07

DAL: Esa Lindell 0+0, -1, 19.53

DAL: Joel Kiviranta 0+0, +/- 0, 11.48

Vegas–Minnesota 4–1

Seattle–Los Angeles 1–3

SEA: Eeli Tolvanen 0+0, +/- 0, 14.00

LAK: Rasmus Kupari 0+0, +1, 11.49

Arizona–San Jose 2–7

ARI: Matias Maccelli 0+0, -1, 12.51

ARI: Juuso Välimäki 0+0, -2, 20.49

SJS: Kaapo Kähkönen 29/31 räddningar

Edmonton–Anaheim 6–0