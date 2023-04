Iivo Niskanen slet med kramp men var ändå överlägsen femmilsvinnare – Remi Lindholm fick välkommen draghjälp av skidkungen och knep silvret

1. Iivo Niskanen 2.07.38,7

2. Remi Lindholm +1.04,6

3. Markus Vuorela +1.31,2

4. Niko Anttola +4.04,2

5. Joel Ikonen +6.18,2

6. Karis Varis +6.39,8

-----------

21. Kalle Parantainen IF Minken +10.25,5

37. Benjamin Sundqvist IF Minken +14.24,5

44. Alexander Ståhlberg IF Minken +15.12,1

56. Petteri Mattila IF Minken +17.33,1

60. August Högnabba IF Minken +18.14,6

62. Alex Svartsjö IF Minken +18.36,1

75. Patrik Kuuttinen IF Minken 20.31,6

84. Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna +22.18,4

91. Aaron Häggman Vörå IF +23.33,8

99. Emil Tarvainen IF Sibbo-Vargarna +24.17,0

103. Roni Lukkarinen IF Minken +25.06,9

104. Oscar Högnabba IF Minken +25.12,7

106. Wilhelm Stenbacka IF Sibbo-Vargarna +25.27,3

137. Jakob Ehrs Vörå IF +34.41,4

142. Lukas Kuuttinen Närpes Kraft +37.33,2