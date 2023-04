SAS återupptog direktflyget Vasa-Stockholm: ”Nu blir restiden 8-9 timmar kortare”

Efter flera trevare och nästan-starter var det måndagen den 3 april äntligen dags för flygbolaget SAS att återuppta direktflyget mellan Vasa och Stockholm. Därmed är det treåriga ”pandemiuppehållet” avslutat.

– Vi har nog definitivt besegrat pandemin och vi ser att efterfrågan har kommit tillbaka. Så säger Niko Ek, som är försäljningsansvarig för Europa på SAS.

Under uppehållet har Ek fått mängder av förfrågningar om när rutten återupptas. Det är glädjande att servicen är efterlängtad.

– För oss är det också viktigt att komma tillbaka, men vi har också behövt vänta tills tiden är redo. Vi är datadrivna och baserat på siffrorna är det rätt tidpunkt nu och vi har kunnat frigöra den kapacitet som behövs för rutten.

Bildtext Niko Ek (till höger) från SAS och Mikko Komi från Finavia, på återinvigningen av SAS direktflyg Vasa-Stockholm Bild: Roger Källman / Yle Scandinavian Airlines,Vasa flygplats

Såväl den första flygningen till Vasa, samt returen till Arlanda, hade dryga 50 bokade passagerare – lite över hälften av kapaciteten.

– Halvfullt – absolut inte halvtomt – våra glas är alltid halvfulla, säger Ek som är glad över efterfrågan redan i inledningsskedet.

Inledningsvis flyger man fem gånger i veckan. Beroende på efterfrågan så går det snabbt att ta ställning till om turerna ska bli tätare, säger Niko Ek.

Snabbare resor till och från studieorten

Markus Mäkinen från Malax var en av de drygt 50 passagerarna på den första flygningen från Arlanda. Han studerar till läkare i Uppsala och går fjärde året.

– En stor orsak till att jag började studera i Uppsala var att jag lätt kan åka mellan hemmet och studieorten... men sen blev det ju inte så.

Under åren som direktrutten låg nere blev det betydligt färre hembesök. Markus reste då antingen via Umeå och tog färjan över, eller via Helsingfors och tåg sista biten till Österbotten.

– Nu blir restiden sisådär 8-9 timmar kortare, konstaterar han glatt.

Säljer Vasa på plats

En riktigt glädjens dag – så beskriver stadsdirektör Tomas Häyry dagen då SAS direktförbindelse till Arlanda och vidare ut i Europa återupptas.

– Vi har känt ett stort tryck på det här både från vanliga människor som vill ut på fritidsresa eller träffa sina släktingar, men framför allt har vi känt trycket från näringslivet, säger han.

Bildtext Representanter från Finavia, staden och näringslivet var på plats. Bild: Roger Källman / Yle flygtrafik,Vasa flygplats,Scandinavian Airlines

I dagens online-samhälle med möjlighet till virtuella möten och upplevelser är ändå ett ”riktigt” möte guld värt, till exempel vid marknadsföringen av Vasaregionen och energiklustret, säger Tomas Häyry.

– Det är superviktigt. Vi säljer ju Vasa hela tiden och vi får visa tiotals Powerpointar och hålla hur många föredrag som helst, visa fina foton och 3D-modeller... men först då man kommer hit så ser man hur det verkligen är.